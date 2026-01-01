$!Dos bebés dan la bienvenida a 2026 en el Hospital General de Mazatlán

MAZATLÁN._ El primer día del año comenzó con vida, emoción y esperanza en el Hospital General de Mazatlán “Dr. Martiniano Carvajal”, con el nacimiento de dos bebés que llegaron para convertirse en símbolo de nuevos comienzos para sus familias. Con el arranque de 2026, el Hospital General se convirtió en escenario de un acontecimiento significativo al registrar el nacimiento del primer bebé de este año en Mazatlán, hecho que llenó de emoción a las familias y al personal médico que acompañó ambos alumbramientos. Fue en punto de la 01:04 horas de este 1 de enero que nació Isaí Osuna Martínez, un bebé completamente sano que pesó 3.50 kilogramos y midió 49 centímetros, el cual se convirtió en el primer nacimiento del año en este nosocomio.

Sus padres, Esmeralda Martínez Tapia y Kevin Osuna, recibieron a su hijo con gran emoción, teniendo su nacimiento un significado especial, ya que, aunque su fecha probable de parto estaba programada para el 31 de diciembre, el pequeño decidió esperar unas horas más para llegar justo con el inicio de año. “Estamos muy emocionados, lo estábamos esperando con muchas ansias, aunque su fecha programada era para nacer el 31 de diciembre, pero nos tocó que llegará justo para recibir el año”, comentó la madre emocionada. “Es algo nuevo para mí, pero también es una bendición que nos llegó para iniciar este nuevo año por lo que estoy muy contenta”. Entre sonrisas y palabras cargadas de emoción, la madre compartió que la espera valió la pena y el poder recibir a su hijo en los primeros minutos del nuevo año representa una bendición y un motivo profundo de alegría para toda la familia.

Nace Carlitos dos minutos después Apenas dos minutos después de la llegada de Isaí, a la 01:06 de la mañana, el Hospital General volvió a llenarse de júblio con el nacimiento del segundo bebé del año, tratándose de Carlos Isidro Ulibarría, quien llegó al mundo con un peso de 3.965 kilogramos y una estatura de 50 centímetros. Carlitos es el primer hijo de Danna Lucero y Carlos Ulibarría, quienes vivieron con sorpresa y felicidad este acontecimiento, el cual no tenían previsto para el primer día del año.

Danna Lucero expresó la emoción de poder tener finalmente a su hijo entre sus brazos, señalando que, aunque no esperaba que naciera el 1 de enero, la alegría de su llegada superó cualquier cosa. “Estamos muy felices de que ya esté aquí con nosotros, no esperábamos que fuera a nacer este día primero, pero estamos encantados de ya poder abrazarlo y tenerlo en nuestros brazos”, expresó con alegría. Para la joven madre, iniciar el año con el nacimiento de su primogénito es un regalo que marcará para siempre su historia familiar.