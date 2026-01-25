Dos elementos de seguridad han sido asesinados en Mazatlán en lo que va de enero

MAZATLÁN._ De los seis elementos de instituciones de seguridad asesinados en lo que va de enero en Sinaloa, dos casos han ocurrido en Mazatlán, de acuerdo con información proporcionada por autoridades y estadísticas de Noroeste.
El primero de estos homicidios en el puerto ocurrió la noche del jueves 15 de enero en la rampa de estacionamiento de un conocido complejo comercial, ubicado por la avenida Camarón Sábalo, en plena Zona Dorada.
El elemento, asesinado a golpes, fue identificado como el Capitán Segundo Jesús Alberto “N”, de 35 años de edad, adscrito a la Guardia Nacional Carreteras Estación Mazatlán, que al momento del crimen se encontraba fuera de servicio.
Dos días después, su cuerpo fue trasladado de Culiacán a su estado natal, Guerrero.
Mientras que la tarde-noche del viernes 23 de enero fue asesinado a balazos el elemento adscrito al Grupo Jaguar de la Policía Municipal de Mazatlán, Néstor Silvino “N”, de 35 años, cuando a bordo de su motocicleta oficial realizaba patrullaje en la avenida Bahía Kino, de la colonia Ampliación Flores Magón.
El policía fue atacado por hombres armados, por lo que perdió la vida en el lugar.
Hasta este domingo, ni la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ni el Ayuntamiento de Mazatlán habían informado si se le realizó o realizará algún homenaje de cuerpo presente para el agente, al ser asesinado en cumplimeinto de su deber.
En Mazatlán la racha violenta de este año inició desde las primeras horas del 1 de enero con un ataque a balazos en el fraccionamiento Urbivillas del Real, que dejó dos jóvenes sin vida y uno más herido.
Entre otros hechos, la noche del jueves 8 se reportó un ataque con un artefacto explosivo en un inmueble ubicado en la colonia Flores Magón que presuntamente había funcionado en un tiempo como un casino clandestino de maquinitas tragamonedas.
El 23 de enero también se reportó a las autoridades que un joven de nombre Abraham “N” fue privado de la libertad por personas armadas que se lo llevaron a bordo de una motocicleta.
Este tipo de hechos son parte de la crisis de seguridad que se vive en Sinaloa desde el 9 de septiembre de 2024, tras el inicio de la lucha entre facciones del Cártel de Sinaloa, de la que no ha estado exento Mazatlán.