Dos elementos de seguridad han sido asesinados en Mazatlán en lo que va de enero

MAZATLÁN._ De los seis elementos de instituciones de seguridad asesinados en lo que va de enero en Sinaloa, dos casos han ocurrido en Mazatlán, de acuerdo con información proporcionada por autoridades y estadísticas de Noroeste. El primero de estos homicidios en el puerto ocurrió la noche del jueves 15 de enero en la rampa de estacionamiento de un conocido complejo comercial, ubicado por la avenida Camarón Sábalo, en plena Zona Dorada.

El elemento, asesinado a golpes, fue identificado como el Capitán Segundo Jesús Alberto “N”, de 35 años de edad, adscrito a la Guardia Nacional Carreteras Estación Mazatlán, que al momento del crimen se encontraba fuera de servicio. Dos días después, su cuerpo fue trasladado de Culiacán a su estado natal, Guerrero. Mientras que la tarde-noche del viernes 23 de enero fue asesinado a balazos el elemento adscrito al Grupo Jaguar de la Policía Municipal de Mazatlán, Néstor Silvino “N”, de 35 años, cuando a bordo de su motocicleta oficial realizaba patrullaje en la avenida Bahía Kino, de la colonia Ampliación Flores Magón. El policía fue atacado por hombres armados, por lo que perdió la vida en el lugar.