Dos expendios y una tienda han sido atacados en lo que va de noviembre en Mazatlán

MAZATLÁN._ Ataques a dos expendios de venta de cervezas y a una tienda de abarrotes presuntamente con artefactos explosivos, que dejaron una persona muerta y dos heridas, se han registrado en lo que va de noviembre en Mazatlán.

El pasado 18 de noviembre se registró un ataque con un artefacto explosivo en un expendio ubicado en el fraccionamiento La Foresta, que dejó una cliente herida.

Momentos después, se reportó un ataque a balazos en otro expendio ubicado en la colonia Ampliación Valle de Urías que dejó dos personas heridas y una de ellas falleció posteriormente en un hospital.

Esa misma noche se registró otro ataque a balazos en el fraccionamiento Porto Molino, donde otro hombre resultó herido.

Mientras que la noche del sábado 22 se reportó un incendio y explosión en una casa habitación también habilitada como tienda de abarrotes en el fraccionamiento La Foresta.

“De acuerdo con los primeros informes, civiles armados habrían disparado contra un establecimiento acondicionado como tienda de abarrotes y además, habrían lanzado un artefacto explosivo de fabricación casera”, informó ese mismo día la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en un comunicado.

“El sitio quedó asegurado para que personal de la Vicefiscalía Regional Zona Sur lleve a cabo las investigaciones correspondientes”.

La noche del 27 de octubre pasado también se registró una explosión presuntamente generada con un artefacto explosivo en un expendio de cervezas ubicado en la colonia Valle de Urías, donde resultó herida una persona que posteriormente falleció en un hospital a donde fue llevada a recibir atención médica.