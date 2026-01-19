Dos lesionados y cerca de 130 vehículos dañados deja incendio en pensión federal al sur de Villa Unión: SSPM

Dos personas lesionadas y cerca de 130 vehículos dañados dejó la explosión e incendio que se registró la noche del domingo en la pensión federal ubicada en la Carretera Internacional 15 México Nogales, al sur de Villa Unión, manifestó el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez.

“Las causas las determinaría en este caso el personal de Bomberos o los peritos, Protección Civil trae bien el dato, nosotros recibimos el reporte por medio del elemento que tenemos realizando labores de seguridad en dicha pensión de una explosión, no manifestaba, (que) observó tampoco cuál fue el motivo o la causa que lo pudo haber causado”, añadió en entrevista.

“Hay dos personas lesionadas con quemaduras en el 70, 80 por ciento de su cuerpo, desconocemos si son trabajadores o son personas que se encontraban en el lugar, si serían los que provocaron el incendio, la verdad no tenemos esa información, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública no la tenemos, fueron más de 100 vehículos aproximadamente, 130 afectados”.

reiteró que ya serán las autoridades encargadas de la investigación quienes determinen la o las causas del incendio y si las personas lesionadas tienen alguna responsabilidad o no.

“Son personas que se encuentran lesionadas, ya serían los de investigación quienes determinen si tienen alguna responsabilidad o no, nosotros solamente los atendimos como personas lesionadas, dimos aviso a los cuerpos de emergencia para que realizaran los primeros auxilios y fueron trasladados a un hospital para que recibieran atención médica especializada”, expuso Barrón Valdez.

Tras el reporte de la explosión e incendio, de las que las autoridades descartaron de manera preliminar que se hayan generado por algún artefacto explosivo, al lugar acudieron elementos de instituciones de seguridad y auxilio y rescate para apagar el fuego y atender a las personas lesionadas.

La mañana de este lunes frente a ese lugar también se observó por un momento vigilancia de elementos del Ejército Mexicano.