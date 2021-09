$!Dos mamás de Torreón viajan a Mazatlán en busca de sus hijos desaparecidos en este puerto

La madre relata que el sábado fue la última vez que supieron de él, cuando les dijo que estaba con una amiga en la Zona Dorada, y compartió estados de su visita a través de redes sociales.

David llegó a Mazatlán a bordo de un automóvil Volkswagen Jetta blanco, con vidrios polarizados, placas de Coahuila.

“Estamos muy preocupados porque él no se comunica conmigo, nosotros ya interpusimos la denuncia ante la Fiscalía, yo lo estoy buscando, necesito que aparezca mi hijo, no voy hacer nada contra nadie, cargos, nada, yo lo único que quiero es llevarme a mi hijo”, dijo la mujer.

“Yo lo único que pido, que ya me lo regresen, no se quién lo tenga, el no se desaparece tanto tiempo, él me habla, siempre se comunica conmigo, entonces es muy raro esto, ya son muchos días ¿Qué es lo que están esperando, porqué tanto tiempo, porque no se comunican conmigo?”.

Ambas familias piden la ayuda de la ciudadanía, que compartan cualquier información para dar con el paradero de los jóvenes.