Dos perritos y una gatita encuentran hogar en jornada de adopción de Mazatlán

MAZATLÁN._ A través de la campaña de adopción “Huellitas del Bienestar”, impulsada por la dirección de Ecología y el Gobierno de Mazatlán, este sábado tres mascotas rescatadas de las calles encuentraron un nuevo hogar con familias comprometidas a cuidarlos.

Durante la jornada número 17 celebrada en el Parque Central, los perritos “Pancho” y “Marshall” mostraron sus encantos en la tradicional pasarela para ganarse el corazón de sus nuevos dueños; mientras que la gatita “Tita” cerró la jornada con una adopción que alegró a todos los presentes.

Con estos tres procesos, la campaña “Huellitas del Bienestar” llegó a 84 adopciones en los casi dos años de su apertura. Además, este sábado también se ofrecieron nuevas cirugías gratuitas de esterilización para perros y gatos, así como tratamiento de desparasitación a través del camión esterilizador de Ecología.

A cargo de su primera campaña, la nueva directora de Ecología, Erika García, reiteró que continúan con el objetivo de brindar nuevas oportunidades de vida a mascotas abandonadas, maltratadas o en calidad de descuido, quienes ahora pueden integrarse a familias que les den cariño, cuidado y respeto.

“Hasta ahora hemos logrado que 81 mascotas encuentren un nuevo hogar. Estas adopciones son muy importantes porque brindan una segunda oportunidad a perros y gatos que en algún momento sufrieron abandono o maltrato. Entonces, al llegar con una nueva familia reciben protección de parte de sus nuevos dueños”, expresó.

Asimismo, durante la jornada también se llevó a cabo la certificación de 24 niños de la Primaria 13 de Septiembre, quienes se convirtieron en “Guardianes del Medio Ambiente”, comprometiéndose a promover acciones en favor del cuidado de la flora, la fauna y la sostenibilidad ecológica del municipio.

Esta misma semana, la Dirección de Ecología y Medio Ambiente también llevó a cabo la vigésima jornada “Cuidemos los Manglares”, la cual tuvo lugar en el Estero del Infiernillo, donde se retiraron toneladas de basura y escombro con el propósito de proteger este el ecosistema costero.