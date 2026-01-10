Dos tortugas y un lobo marino han sido hallados sin vida durante enero en Mazatlán

MAZATLÁN._ La muerte de dos tortugas marinas y un lobo marino se han registrado en distintos puntos del litoral mazatleco en lo que va de enero, hechos que encendieron alertas sobre el impacto de la contaminación en la fauna marina del puerto.

Así lo dio a conocer el director de Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán, Ángel García Contreras, quien señaló que, en el caso de las tortugas, los indicios apuntan al fallecimiento al ingerir plásticos.

“En el caso de las tortugas, todo indica que fallecieron por la ingesta de plásticos, ya que suelen confundirlos con medusas, lo que les provoca daños severos en el intestino”, comentó.

“Durante el mes de enero se localizaron dos tortugas marinas y un lobo marino sin vida en distintas playas del puerto”.

García Contreras detalló que los dos ejemplares de las tortugas fueron localizadas sin vida en playas sobre la Avenida del Mar, mientras que el lobo marino fue encontrado en la zona de Olas Altas, este último sin determinar con precisión la causa de muerte debido a su avanzado estado de descomposición.

Ante los hallazgos, la Operadora de Playas activó el protocolo de varamiento de mamíferos marinos, el cual contempla el levantamiento de coordenadas, registro fotográfico de las especies y la elaboración de un diagnóstico preliminar.

“Cuando se presenta un varamiento, activamos de inmediato el protocolo correspondiente, que incluye el registro del sitio, la toma de fotografías y un diagnóstico preliminar”, dijo.

El funcionario destacó que toda la información fue canalizada a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, instancia responsable del seguimiento, control y monitoreo de este tipo de eventualidades a nivel federal.

Expresó que, conforme la normativa vigente, los ejemplares fueron sepultados de manera adecuada, mientras que las autoridades mantienen coordinación con Profepa y otras dependencias para atender cualquier eventual incremento en los varamientos y, de ser necesario, implementar acciones adicionales en altamar.

Finalmente, el director de Operadora de Playas reiteró un llamado a la ciudadanía, prestadores de servicios y visitantes a reducir el uso de plásticos, evitar arrojar residuos en playas y reportar de manera oportuna cualquier varamiento de fauna marina, destacando que la protección del ecosistema costero es una responsabilidad compartida y fundamental para preservar el principal atractivo natural de Mazatlán.

“Es fundamental que la ciudadanía tome conciencia y reduzca el uso de plásticos, ya que estos residuos terminan afectando directamente a la fauna marina y además, cualquier hallazgo de animales marinos varados debe ser reportado de manera oportuna para poder actuar conforme a los protocolos”, puntualizó.