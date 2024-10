MAZATLÁN._ En medio de la ola de violencia que se vive en Sinaloa desde septiembre, seis establecimientos de Dportenis han resultado afectados en Culiacán por robos y saqueos en Culiacán, dio a conocer el presidente de este grupo empresarial, Óscar Sánchez Osuna.

“Han sido robos, saqueo de comercio... pero bueno, afortunadamente son cosas que se pueden recuperar, yo creo que lo lamentable son cuando hay vidas de por medio”, dijo este jueves.

“Efectivamente, nos ha afectado esta ola de violencia y de robos a comercios. En el caso nuestro llevamos seis establecimientos que han sido robados, pero pues bueno, esperemos que sea algo transitorio, que termine rápido, recuperar la paz, la calma y volver cada uno a nuestras actividades de manera segura. Creo que siempre hay que ver las cosas de manera positiva para seguir adelante, no nos podemos quedar atorados”.

El empresario agregó que lo que se tiene que trabajar es en la prevención para que no ocurran este tipo de hechos que también han afectado a otros establecimientos comerciales en Culiacán.

“Lo que tenemos que trabajar es en la prevención para que no ocurran, porque pues estar correteando los problemas no vamos a acabar nunca. Entonces lo que esperamos es que no sigan sucediendo porque nos está afectando a todos y pues esto va a terminar afectando a todos los ciudadanos”, manifestó.

Sánchez Osuna expresó que este problema de la racha de violencia ha sido tan grande que cualquier acción de las autoridades que haga para contrarrestarla se ve como que no es suficiente.

“Pero te repito, hay que ser positivo, hay que ver para adelante y esperemos que recobremos la calma y la paz en nuestro estado para bien de todos”, continuó el empresario.

“Ha habido respuesta de parte de la autoridad, están llegando refuerzos, cada vez hay más gente patrullando las calles, si es suficiente o no es suficiente, pues no te podría yo decir, yo creo que vamos a ver los resultados más adelante... hay que ser positivos, hay que tener esperanza y Sinaloa es un gran estado y vamos a darle la vuelta a todo esto y vamos a seguir siendo el estado pujante que nos caracteriza”.