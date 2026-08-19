$!Dr. Vagón está por despedirse de Mazatlán con atención hasta este viernes

La estancia en el puerto del Dr. Vagón “El Tren de la Salud” está por llegar a su fin, por lo que las personas interesadas en aprovechar los diferentes servicios médicos que ofrece todavía cuentan con los últimos dos días para acudir antes de que continúe con su recorrido. Según lo informó Marco Antonio Martínez Cabrera, jefe administrativo del programa Dr. Vagón, será este viernes cuando concluya la atención que se ha estado brindando en el puerto, después de varios días en los que se ha registrado una respuesta favorable por parte de los mazatlecos. Martínez Cabrera destacó que durante los últimos días se ha tenido una buena respuesta por parte de los mazatlecos, mientras que en los dos días restantes el Tren de la Salud mantendrá su capacidad habitual de operación, que permite proporcionar atención a alrededor de 500 pacientes por día.

“Estaremos aquí hasta el viernes. Estamos atendiendo a 500 pacientes diarios, esa es la capacidad de operación del Dr. Vagón diario. La recepción es siempre correcta, la gente ya nos conoce y acuden muy bien al servicio”, expresó. Durante sus últimos días en Mazatlán, los usuarios podrán continuar accediendo a las diferentes áreas habilitadas dentro del Tren de la Salud, ubicado en la estación del ferrocarril en la Colonia Santa Elena, en donde entre los servicios con mayor demanda se encuentran optometría, audiometría, quiropráctica y pediatría, además de estudios de laboratorio y de gabinete. “Son varios los servicios, estudios de gabinete, estudios de laboratorio, optometría, audiometría, quiropráctica, pediatría”, detalló el jefe administrativo. La diversidad de atención disponible permite que los usuarios puedan recibir desde valoraciones hasta estudios médicos durante la visita del tren, antes de que la unidad concluya actividades en Mazatlán.

El programa es impulsado por Fundación Grupo México y cuenta con 11 años de operación, durante los cuales ha recorrido diferentes puntos del país con el propósito de acercar servicios médicos a la población. Martínez Minón explicó que uno de los principales objetivos es llegar a comunidades donde las posibilidades de recibir determinados servicios médicos son limitadas. “Esta iniciativa de Fundación Grupo México ya tiene 11 años en operación y viene a reforzar las comunidades que tienen difícil acceso o nulo acceso a servicios de calidad para poderse atender médicamente”, señaló.

En ese sentido, la presencia temporal del Dr. Vagón permite ampliar las alternativas disponibles para quienes requieren consultas, estudios o valoraciones, especialmente en lugares donde acceder a este tipo de atención puede resultar complicado. Su funcionamiento como clínica móvil hace posible trasladar personal, equipo e infraestructura médica hacia diferentes puntos y posteriormente continuar la ruta hacia otras comunidades.