$!Dueños de antros, bares y restaurantes piden al Gobierno de Mazatlán ‘relajar’ medidas sanitarias, revela Oficialía Mayor

En Mazatlán hay propietarios de establecimientos comerciales que son reincidentes en no respetar los protocolos sanitarios para prevenir el contagio de Covid-19, incluso, reclaman que las medidas sanitarias son estrictas, informó la Oficial Mayor del Ayuntamiento, Nayla Adilene Velarde Narváez.

“Sí, algunos sí son los mismos, y el tema es de que ya les había comentado, se ven en semáforo verde y creen que ya tienen que bajar la guardia, cuando se les ha pedido no bajar la guardia, he tenido algunas reuniones con diferentes cámaras (empresariales) y lo que me piden es ser menos estrictos, menos duros como Ayuntamiento”, continuó Velarde Narváez en entrevista.

“Pero si nosotros aceptamos esa posición, pues estamos poniendo en desventaja el tema de la salud, entonces vamos a seguir trabajando igual, todos los fines de semana tenemos los operativos y sí son algunos prácticamente los mismos, antros, bares y restaurantes, centros nocturnos”.