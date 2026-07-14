$!Dueños de mascotas responden a jornada gratuita de esterilización en Mazatlán y promueven la tenencia responsable

Con el fin de cumplir con la responsabilidad de tener una mascota, un grupo de dueños de perros y gatos acudieron este martes a la jornada gratuita de esterilización organizada por la Dirección de Ecología y Medio Ambiente de Mazatlán, que esta semana sigue instalada en las afueras de la cancha Germán Evers. Desde las 8:00 horas, veterinarios de la dependencia comenzaron a recibir a las mascotas para realizarles revisiones médicas y posteriormente el procedimiento quirúrgico, con el objetivo de fomentar la tenencia responsable y disminuir la sobrepoblación de animales en situación de calle. Entre quienes acudieron estuvo Isabel, vecina de la colonia Jacarandas, quien llevó a esterilizar a “Muñeca”, una perrita de aproximadamente nueve meses que rescató de la calle en el mes de enero. Para ella, esterilizar a una mascota es una forma de asumir el compromiso tras adoptarla.





“Decidí traerla porque a ella la encontré en la calle y pues la adoptamos. Entonces, nosotros tenemos que hacer algo para que no se sigan reproduciendo los perritos que no tengan casa y que tampoco estén en la calle. Si no los esterilizamos, pueden reproducirse y reproducirse hasta que haya muchos en las calles”, expresó Isabel. “Sabemos que esa situación no es lo ideal, que ellos estén sufriendo, que estén pasando hambre, calor o frío y pues más que nada por eso decidí traer a ‘Muñeca’, porque tampoco ya no queremos tener más perritos”. La joven señaló que el cuidado de una mascota va mucho más allá del cariño o de compartir fotografías en redes sociales, pues requiere atención médica, alimentación, vacunas, desparasitación y tiempo. Además de la sensatez de no abandonarlos cuando son mayor edad. “Sí, más que nada ser conscientes de que no es solo tomarle fotos y subirlos a redes, o decir: ‘¡Ay, lo quiero mucho!’. Ya que crecen, pues no les toman la importancia o no los cuidan como se debe; no los llevan a vacunas, no los desparasitan ni les dan las atenciones. No es nada más decir, quiero un perro, sino que todo lo que engloba cuidar un perro”.



