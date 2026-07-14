$!Dueños de mascotas responden a jornada gratuita de esterilización en Mazatlán y promueven la tenencia responsable

Con el fin de cumplir con la responsabilidad de tener una mascota, un grupo de dueños de perros y gatos acudieron este martes a la jornada gratuita de esterilización organizada por la Dirección de Ecología y Medio Ambiente de Mazatlán, que esta semana sigue instalada en las afueras de la cancha Germán Evers.
Desde las 8:00 horas, veterinarios de la dependencia comenzaron a recibir a las mascotas para realizarles revisiones médicas y posteriormente el procedimiento quirúrgico, con el objetivo de fomentar la tenencia responsable y disminuir la sobrepoblación de animales en situación de calle.
Entre quienes acudieron estuvo Isabel, vecina de la colonia Jacarandas, quien llevó a esterilizar a “Muñeca”, una perrita de aproximadamente nueve meses que rescató de la calle en el mes de enero. Para ella, esterilizar a una mascota es una forma de asumir el compromiso tras adoptarla.
“Decidí traerla porque a ella la encontré en la calle y pues la adoptamos. Entonces, nosotros tenemos que hacer algo para que no se sigan reproduciendo los perritos que no tengan casa y que tampoco estén en la calle. Si no los esterilizamos, pueden reproducirse y reproducirse hasta que haya muchos en las calles”, expresó Isabel.
“Sabemos que esa situación no es lo ideal, que ellos estén sufriendo, que estén pasando hambre, calor o frío y pues más que nada por eso decidí traer a ‘Muñeca’, porque tampoco ya no queremos tener más perritos”.
La joven señaló que el cuidado de una mascota va mucho más allá del cariño o de compartir fotografías en redes sociales, pues requiere atención médica, alimentación, vacunas, desparasitación y tiempo. Además de la sensatez de no abandonarlos cuando son mayor edad.
“Sí, más que nada ser conscientes de que no es solo tomarle fotos y subirlos a redes, o decir: ‘¡Ay, lo quiero mucho!’. Ya que crecen, pues no les toman la importancia o no los cuidan como se debe; no los llevan a vacunas, no los desparasitan ni les dan las atenciones. No es nada más decir, quiero un perro, sino que todo lo que engloba cuidar un perro”.
También consideró que este tipo de campañas facilita que más personas cumplan con dicha responsabilidad, especialmente a la gente que rescata animales de la calle y no cuentan con recursos para pagar el procedimiento, mismo que Ecología Municipal brinda casi gratuito.
Durante la jornada también hubo historias peculiares entre los asistentes. El gatito “Michi” llegó un poco asustado, aunque terminó colaborando durante la revisión. En tanto, el gato “Paqueque” intentó escapar en dos ocasiones antes del procedimiento, pero finalmente pudo ser esterilizado una vez que la anestesia hizo efecto.
La campaña del camión esterilizador de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente continuará durante los próximos tres días en el exterior de la cancha Germán Evers, donde los vecinos podrán acudir desde temprana hora para acceder a consultas y cirugías gratuitas.