Durante el Carnaval de Mazatlán, la aplicación ‘Mujer Segura MZT’ se activó en dos ocasiones: Immujer

En medio de la semana en que se celebró el Carnaval Internacional de Mazatlán, el Instituto Municipal de la Mujer reportó que se atendieron dos “botonazos” de la aplicación “Mujer Segura MZT” por temas de pleitos en parejas, sin embargo, ninguna de ellas se presentó en la zona turística o alrededores.

La directora de Immujer, Ana Marcela Herrera López, mencionó que estos incidentes fueron en la zona urbana y se atendieron de inmediato, al mismo tiempo que también recibieron apoyo por parte de las corporaciones policiales; por tanto no se pueden dar detalles de las personas afectadas.

“También comentarles que tuvimos en nuestra aplicación de ‘Mujer Segura MZT’, durante el periodo de Carnaval, que fue del 12 al 17; el 17 de febrero tuvimos dos botonazos que se atendieron oportunamente. Los botonazos fueron situaciones de vulnerabilidad, pero por cuestiones de confidencialidad, pues esa información se resguarda”, informó Herrera López.

“En este caso fueron pleitos de pareja, entonces se actuó oportunamente. Pero también estas personas no solamente utilizaron la aplicación de Mujer Segura, sino que también hablaron a las instituciones y ya cuando llegamos nosotros como Mujer Segura MZT, ya se encontraban las corporaciones ahí”.

Reiteró que éstos incidentes no se dieron durante los eventos del Carnaval como en conciertos, ni en lugares como Olas Altas, dando así un saldo blanco gracias a la coordinación que Immujer tuvo con Capta, Sedectur y otras instituciones para proteger a los visitantes.

“Tuvimos nuestro programa de ‘Aliados de turista’, que tenemos en sinergia con las diferentes instituciones del municipio, como Capta, Sedectur e Immujer. Estuvimos previo a lo que fue Carnaval, creando una campaña fuerte en varios hoteles, pero esa campaña va a ser permanente, ya que aquí en Mazatlán el turismo es una de las principales actividades que se tiene”.

”Afortunadamente no tuvimos ningún reporte, ni por Capta ni por Immujer, entonces podemos comentar que en la cuestión en el área turística tuvimos saldo blanco, no tuvimos ninguna mujer que tuviera alguna situación de vulnerabilidad”.

Comentó que tras un botonazo se debe actuar de manera inmediata dependiendo de la situación; es decir, si la víctima presenta una crisis emocional, el personal de Immujer se traslada para apoyar, mientras que de tratarse de otra situación más seria, se opta por un acompañamiento jurídico.