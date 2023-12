Un llamado a la población a que antes de comprar o quemar un cohete que se vende hasta el redes sociales se piense en la vida de las personas que se tienen alrededor, además de no manejar en estado de ebriedad ni utilizando el teléfono celular, hicieron mandos de instituciones de auxilio y rescate.

”Sabemos todo mundo dónde los consumen, sabemos todo mundo dónde los puedes llegar a adquirir, sabemos lo fácil que es llegar a adquirirlos, hasta en redes sociales sabemos que se están comercializando como tal, aquí lo importante es que realmente antes de comprar un cohete, antes de quemar un cohete como tal, tener un cohete que nos va costar 20, 30, 40, 100, 200, 300 pesos no sé, pues que pensemos primero en la vida de las personas que están a nuestro alrededor”, dijo el Coordinador Municipal de Protección Civil, Eloy Ruiz Gastélum.

”Que pensemos primero en la vida de las personas que tienen un padecimiento como tal, que pensemos en la armonía de nuestras mascotas sobre todo también, el problema que les genera también a las personas con problemas de autismo, el gran problema que les genera a las personas que tienen un padecimiento cardiaco, el gran problema que le genera al medio ambiente como tal por el ruido excesivo y la contaminación excesiva del uso de este tipo de artículos pirotécnicos, pero sobre todo que pensemos en nuestra integridad física”.

Ruiz Gastélum expresó que es difícil decir no lo hagan y tratar de llegar a todas las personas y decirles que no adquieran y quemen estos artículos pirotécnicos, así como convencer al niño, al adolescente y al jóven de que no lo haga, pero se tiene que poner en la balanza si se quieren unas fiestas navideñas tranquilas, en paz o si se quiere cambiar eso por un cohete.

”Es difícil tratar de convencer al niño, al adolescente, al jóven el decir no lo hagas, pero creo que tenemos que poner en la balanza qué queremos, si queremos unas fiestas navideñas tranquilas, si queremos unas fiestas navideñas en paz, si queremos cambiar eso por un cohete que nos cuesta 50, 100 ó 200 pesos y pasar la noche el un hospital”, reiteró.

Añadió que hasta el momento no se ha asegurado en Mazatlán este tipo de artículos de juegos pirotécnicos, no se ha presentado a ninguna persona ante el Juez Cívico por este tema.

”En los próximos días se va reforzar lo que es las tareas en la calle como tal, en los próximos días tenemos ya planificados lo que son las visitas a diferentes tianguis y comercios ambulantes tanto en el primer cuadro de la Ciudad como en diferentes puntos de la Ciudad, esperamos realmente no encontrar esos cohetes que en otros años nos han generado problemas y que sobre todo han lastimado personas”, reiteró Ruiz Gastélum.

Por su parte el comandante del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán, Saúl Robles, dijo que para prevenir incendios en esta temporada de fiestas decembrinas se recomienda no saturar las instalaciones eléctricas, no se deben conectar más de tres series de luces navideñas en un mismo lugar, que la extensión y las luces sean de calidad, cuando vayan a comprarlas deben fijarse que traigan la nomenclatura de la Norma Oficial Mexicana y si se tiene un pino natural lo deben estar revisando e hidratando, deben mantenerlo hidratado con un recipiente con agua en el pie del pino.

”Sí es importante mencionarles que tengan precaución con el gas, es lo que más problemas que estamos teniendo, son algunas de las recomendaciones que lanzamos, en nuestra página vamos a estar lanzando videos para que nos ayuden a difundirlos y también que la gente los vea y los escuche, que es lo más importante”, continuó.

Precisó que en el caso de los tanques o cilindros de gas se recomienda que desde el momento de la compra se les revise que no estén dañados de la parte de abajo, que las válvulas estén selladas y si los están llevando a llenar a las estaciones de servicio que hay en la ciudad verifiquen que su tanque esté en buen estado.

En entrevista por separado dio a conocer que ha habido muchos accidentes con tanques o cilindros de gas, no graves, pero sí muchas fugas, afortunadamente ningún accidente que tenga que ver con lesiones o pérdidas materiales porque no han llegado a incendios o explosiones hasta el momento.

También pidió no usar velas porque es una fuente de calor que está activa y en cualquier momento se puede salir de control y causar pérdidas materiales o hasta lesiones y pérdidas de vidas humanas.

”La pirotécnia no usarla, por favor papás no comprar pirotecnia a los hijos, esta es una mala práctica, y también no disparar cuando estamos festejando, por eso la campaña se llama Festeja Seguro, sin disparos, sin pirotecnia, cuidado con las luces, cuidado con el pino y sobre todo cuidado con el gas”, subrayó.

En tanto que el jefe de socorros de la Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán, Abimael Gómez, manifestó que la principal recomendación a la ciudadanía en estas fiestas navideñas es que si va a manejar no consuma bebidas alcohólicas u otras bebidas prohibidas.

”No hacer consumo de pirotecnia para no ser parte de las estadísticas, es importantísimo no comprar ningún tipo de pirotecnia para evitar accidentes en los niños o en nosotros mismos como adultos”, continuó.

También dijo que al manejar cualquier distractor como el uso del teléfono celular o bajo las influencias del alcohol o de alguna droga influye mucho en un accidente.

”Siempre es importante tener los cinco sentidos al momento de conducir, si van a divertirse, si van a tomar, si van a hacer fiesta es recomendable usar el servicio público o asignar a algún conductor”, recalcó.