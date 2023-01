Durante jornada violenta, Policía de Mazatlán optó por salvar vida en lugar de camión

MAZATLÁN._ Luego de que Faustino Mejía Chávez, presidente de la Alianza de Camiones Urbanos, señaló que elementos de la Policía Municipal llegaron al lugar donde tenían un camión que les fue robado, el Secretario de Seguridad Pública Municipal acepta que decidieron apoyar a la Guardia Nacional en lugar de tratar de recuperar la unidad.

Jaime Othoniel Barrón Valdez admitió que tuvieron contacto con la unidad que fue robada, pero optaron por mejor apoyar a los elementos de la Guardia Nacional durante los operativos realizados.

“Sí, tienes razón, ese vehículo tuvimos contacto con él, pero estamos hablando de una zona, nosotros íbamos a atender un reporte de un enfrentamiento, de una agresión por parte de los elementos a la Guardia Nacional, ¿qué es lo primero que vas a proteger en ese caso? ¿La vida o el patrimonio?”, justificó.

Barrón Valdez recalcó que antes de proteger el patrimonio de las personas, lo principal era colaborar con las fuerzas de seguridad federales.

“Tenemos que ser conscientes que era una situación de desorden, grupos armados, no lo estamos negando, hubo presencia, no nos lo topamos, sí te lo topas, el detalle que uno va a atender, no podemos atender el reporte del vehículo y vamos a dejar que la Guardia Nacional quede sin esa protección, que al final de cuentas, el objetivo principal, de crear ese grupo de reacción, esa fuerza operativa, era para darle seguridad a los elementos que estaban siendo agredidos”, indicó.

El titular de la SSPyTM mencionó que la corporación municipal sirvió de apoyo sobre todo en los operativos que hubo alrededor de la caseta de Mármol.

“Nosotros realizamos lo comenté la vez pasada un operativo conjunto con la Sedena y Guardia Nacional para dar apoyo a la caseta de Mármol, fuimos retirando los bloqueos, de regreso también nos habían bloqueado, fue una situación que al final de cuentas no nos compete, son delitos de alto impacto”, precisó.