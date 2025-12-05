$!Dylhan, de 6 años, sueña con ser policía para proteger a su mamá

MAZATLÁN._ Durante la víspera de una de las celebraciones más queridas por la niñez mexicana, el pequeño Dylhan Adrián vive con entusiasmo la espera del Día de los Reyes Magos, ilusionado por cumplir el sueño que lo acompaña desde hace tiempo: convertirse en policía.
Con la serenidad de quien mira al futuro con esperanza, el pequeño de tan solo 6 años anhela poder convertirse algún día en policía para proteger a las personas y servir a su comunidad, deseo que refleja la influencia de los valores familiares y las ganas de contribuir en el bienestar de los demás.
El anhelo de Dylhan se entrelaza con la magia que trae consigo la tradición de celebrar el Día de Reyes, imaginando la llegada de Melchor, Gaspar y Baltazar, dejando junto a su zapato los juguetes que tanto espera, como patrullas, radios y accesorios de policía que le permitan jugar a cumplir ese sueño.
“Cuándo crezca, quiero ser policía para cuidar a mi mamá, mis hermanos y a toda la gente”, comentó.
Para el pequeño, estos obsequios representan mucho más que entretenimiento, ya que son una forma de acercarse, aunque sea en juego, a su deseo de proteger a sus seres queridos y la gente de Mazatlán.
Además, sueña también con tener su propia alberca que le permita disfrutar los días de calor acompañado de su familia, petición que refleja su gusto por los momentos compartidos por las tardes, en las que el lugar se vuelve su refugio, ya que en su mente, la alberca no solo es un regalo, es la promesa de unión, risas y diversión.
“Quiero una alberca para que cuando haga calor me pueda bañar junto a mi familia y jugar con todos ellos”, declaró.
Por eso para Dylban, la celebración de Día de Reyes se convierte en un puente entre sus sueños y las tradiciones que fortalecen tantas familias mexicanas, donde en cada detalle como el partir la rosca, el chocolate caliente y la emoción por despertar temprano para recibir su sorpresa, se vuelven razones para que el pequeño siga haciendo crecer su anhelo.
A través de su historia, Dylhan Adrián recuerda que la ilusión infantil es un motor poderoso, capaz de inspirar futuros, firmes y nutridos por valores que perduran.
FAMILIAR
El familiar de Dylhan Adrián es su tío Jhonatan Adolfo Herrera Sánchez, quien desapareció en septiembre 2024 y actualmente aún se desconoce su paradero.
LA CAMPAÑA
Por segundo año consecutivo, la campaña Sé Un Rey Mago se realiza en coordinación de Noroeste con el colectivo de buscadoras “Por las Voces Sin Justicia, A. C.”, por lo que en esta edición las historias están focalizadas a niños y niñas de familias que han sido tocadas por la violencia.
PARTICIPE
Los donativos pueden ser traídos a las oficinas de Noroeste Mazatlán en calle Río Amazonas 602-A, Fraccionamiento Campo Bello, junto a los Juzgados Familiares, o puede llamar al 669 915 5200 para pedir pasar por ellos.