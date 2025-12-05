$!Dylhan, de 6 años, sueña con ser policía para proteger a su mamá

MAZATLÁN._ Durante la víspera de una de las celebraciones más queridas por la niñez mexicana, el pequeño Dylhan Adrián vive con entusiasmo la espera del Día de los Reyes Magos, ilusionado por cumplir el sueño que lo acompaña desde hace tiempo: convertirse en policía.

Con la serenidad de quien mira al futuro con esperanza, el pequeño de tan solo 6 años anhela poder convertirse algún día en policía para proteger a las personas y servir a su comunidad, deseo que refleja la influencia de los valores familiares y las ganas de contribuir en el bienestar de los demás.

El anhelo de Dylhan se entrelaza con la magia que trae consigo la tradición de celebrar el Día de Reyes, imaginando la llegada de Melchor, Gaspar y Baltazar, dejando junto a su zapato los juguetes que tanto espera, como patrullas, radios y accesorios de policía que le permitan jugar a cumplir ese sueño.

“Cuándo crezca, quiero ser policía para cuidar a mi mamá, mis hermanos y a toda la gente”, comentó.