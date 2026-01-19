$!Ecotaxis Verde realanzar en Mazatlán ‘Apply Taxi’ para competir con Didi y Uber

Taxistas de Mazatlán relanzarán su aplicación digital Apply Taxi para ofrecer sus servicios y competir con Didi y Uber, plataformas que no están reguladas en Sinaloa, informó Ramón Guevara, secretario general del Sindicato de Ecotaxis Verdes de Mazatlán.
“Contamos con 587 permisos, taxis...internacional”
“En diciembre, gracias a Dios, tuvimos muy buena respuesta, muy buena demanda de la gente, la verdad. Hoy en día, pues como todos sabemos, la famosa cuesta de enero ha bajado un poco el trabajo, por eso optamos por hacer el relanzamiento y aprovechar nuestro 87 aniversario para hacer el relanzamiento de nuestra aplicación”.
La aplicación Taxify fue lanzada al mercado en 2019 con el inicio de operaciones de Uber en Sinaloa, como respuesta a la competencia por medios digitales. En la primera etapa, los usuarios podían pedir el servicio de taxi a través de redes sociales.
El Sindicato de Ecotaxis Verdes de Mazatlán espera contrarrestar el bajo servicio durante el mes de enero, con el relanzamiento de su aplicación, además de atender la demanda que esperan en el mes de febrero con el inicio del Carnaval Internacional de Mazatlán.
“La verdad esperamos muy buena temporada, tenemos muy buenas expectativas ya que algunos hoteleros nos han comentado que tienen hasta el 80 por ciento de reservación en sus hoteles, así que eso nos genera confianza y muy grandes expectativas, esperando que sea un Carnaval limpio, blanco y que haya trabajo para todos, tanto el sector hotelero, restaurantero y de transporte”, declaró Guevara Figueroa.
Guevara señaló que esperan que agrupaciones transportistas como taxis, pulmonías y aurigas tengan un considerable aumento en la demanda de servicio conforme se acerquen las fechas de Carnaval, el cual iniciará el jueves 12 de febrero con distintas actividades culturales.