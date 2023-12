MAZATLÁN._ Si decide buscar la candidatura por el Movimiento de Regeneración Nacional a la Alcaldía de Mazatlán, el actual Presidente Municipal sustituto, Édgar Augusto González Zataráin, dijo que dejaría dicho cargo a finales de febrero o principios de marzo para poder competir en el proceso electoral del 2024.

Por lo pronto, González Zataráin ha intensificado sus visitas a las colonias y fraccionamientos para escuchar a los vecinos sobre los servicios básicos que requieren. Este sábado por la mañana estuvo en el Fraccionamiento Santa Fe.

”Es lo mismo que está sucediendo a nivel nacional, es que como no hay interna no hay proselitismo, no hay actividad, entonces obviamente es un tema que te lleva hasta lo que marca la ley que es hasta principios de marzo, finales de febrero, son 90 días antes de la elección (para dejar su actual cargo)”, expresó González Zataráin en entrevista.

”Entonces lo que haces es registrarte y ellos definen quién es el candidato y después te dicen quién es el candidato, ellos deciden”.

Añadió que el registro es para decir que se quiere participar y ya la definición la toma Morena.

”Solamente el registro como una actividad más de decir quiero participar y ya la determinación la tomará el Partido y sobre eso pues ya decide uno, pero mientras no, en lo particular no, lo del tema de género yo creo que se decide quiero pensar en la convocatoria (que sale la próxima semana), quiero pensar, sin embargo no sé, el Partido no ha dicho exactamente cuándo define”, continuó González Zataráin.

Reiteró que hasta el momento en Morena no se ha definido la cuestión de género para designar a su candidato o candidata a la Alcaldía de Mazatlán para la elección del 2 de junio del 2024 y de eso va depender también si renuncia o no a su actual responsabilidad.

”No se ha definido y eso va depender también porque para qué adelantamos, ahora si que no nos vamos a adelantar en una situación que nos sabemos sobre qué decisión va recaer Mazatlán, si va ser hombre o va ser mujer, entonces yo voy a ser respetuoso hasta que no se defina la convocatoria y en función de eso determinamos”, expresó.

”Yo en lo particular ya me preparé y si se da la oportunidad vamos a estar ahí”.

González Zataráin ya se venía desempeñando como Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán durante el primer año del segundo trienio del Alcalde “Químico” Luis Guillermo Benítez Torres, pero tras la renuncia de éste último por denuncias en su contra de presunto ejercicio indebido de la función pública, el también ex Alcalde de El Rosario fue designado por el Congreso del Estado el 26 de noviembre del 2022 como Presidente Municipal sustituto de Mazatlán, cargo que ostenta actualmente.