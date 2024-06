MAZATLÁN._ Luego de que el candidato de la coalición “Fuerza y Corazón por Sinaloa”, Guillermo Romero Rodríguez, responsabilizó a Édgar González Zataráin de cualquier atentado contra su persona, su familia o equipo de campaña, el Alcalde de Mazatlán informó que, con las campañas concluidas y el proceso electoral casi finiquitado, va a responder a dichas acusaciones.

“Referente al candidato, normalmente estas cosas cuando ya pasan se olvidan, yo no olvido, porque el que calla otorga y siempre cada uno de esos señalamientos los vamos a ir contestando. No llevo prisa, los vamos a exponer y por supuesto tengo que defender esa parte, yo no puedo quedarme con eso”, dijo.

González Zatarin expresó que será respetuoso y aguardará a que el proceso de elecciones formalmente culmine con la declaración del ganador, para entonces dar respuesta a cada uno de los señalamientos en su contra.

“Hoy voy a hacerlo por respeto a que el proceso no concluye, no se formaliza, vamos a esperar el día de hoy, pero poco poquito ahí nos lo vamos a llevar y por supuesto hay mucho que aclarar y hay mucho que decir y no es la misma estar con una ‘mordaza’, a estar ya libre para poder expresarlo”, precisó.

Sus acciones de revés no serán de manera vengativa, afirmo el Alcalde, pero sí en miras de aclarar lo dicho sobre su persona mientras se encontraba limitado a responder por motivos de la veda electoral.

“Creo que este tema, eso de la prudencia y eso de la no rudeza, pues a veces es conveniente y a veces no, y en esta ocasión yo creo que no es conveniente, si es necesario vamos a utilizarla y no soy vengativo. No es un tema de venganza, es un tema de aclarar”, advirtió.



Retirarán estructuras de propaganda suspendidas en campaña

Durante el periodo de campañas, más de 100 estructuras vestidas con propaganda partidista fueron suspendidas por Planeación y Desarrollo Urbano por incumplir con algunas normas.

“Aprovechan, y yo lo decía a medias , porque no podía hablar mucho de eso, se molestaron en el proceso electoral, porque íbamos y les poníamos un sello de suspendido, no retirábamos la estructura, no retirábamos la propaganda”, señaló el Alcalde.

El Gobierno municipal se abstuvo de hacer el retiro para evitar caer en acciones que se vieran cargadas hacia algún candidato o partido, pero ahora que pasaron las elecciones serán retiradas definitivamente, dio a conocer González Zatarain.

“Un sello de suspendido quiere decir que esa estructura no solicitó permiso al Municipio y no cumple con las medidas de seguridad, no las podíamos quitar en ese momento porque aunque si nos facultaba la ley no nos íbamos a meter a confrontar o manchar ahí el tema del proceso electoral, fuimos prudentes, esperarnos unos días para aplicar la ley y a partir de ahora se empieza aplicar la ley”, dijo.

“Empezamos a retirar ahora sí con todo y estructura porque no tienen absolutamente ningún permiso sobre todos los que están en áreas públicas, lo tiene que ver con algunos camellones calles, todo lo que tiene que ver con las áreas públicas, lo que lo que están en zonas privadas, vamos a hacer lo propio, el procedimiento que debe llevar que es la denuncia y todo el procedimiento para que retiren esa estructura y no la puedan utilizar”.

Estas estructuras se van a retirar porque cada época de elecciones se van quedando y van proliferando y al dejarlas se corren riesgos, vienen las temporadas de lluvias, y se generan problemas a la ciudadanía, destacó González Zatarain.

“Hoy sí lo podemos hacer las tenemos completamente identificadas todas señaladas incluso y con boleta. Les dejamos un aviso a los que quisieron tomar la boleta porque hay quienes se negaron hasta a tomar la boleta, eso se va a atender de inmediato sin problema”, apuntó.

Lo que será retirado son más de 100 estructuras, espectaculares, lonas, etcétera, afirmó el Alcalde que al hacer caso omiso a las boletas, ahora “va a haber mucho fierro viejo ahí”.