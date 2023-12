MAZATLÁN._ El actual Presidente Municipal sustituto, Édgar González Zataráin, se registró en Morena como aspirante a candidato por la Alcaldía de Mazatlán, en el proceso electoral del 2024.

González Zataráin ha intensificado sus visitas a las colonias y fraccionamientos para escuchar a los vecinos sobre los servicios básicos que requieren. El pasado sábado por la mañana estuvo en el Fraccionamiento Santa Fe.

”Ya me registré hoy en la mañana, bueno solicité mi registro, ojo, todos los que han anunciado solicitaron su registro, no es que ya estén registrados, la aceptación de esos registros se definen el 17 de febrero, ojo con eso porque luego aparecen y dicen ya me registré, no, solicitaste tu registro”, precisó González Zataráin.

”Yo hice lo mismo, solicité mi registro, hay muchos, (que solicitaron su registro), por qué hombres y mujeres, porque todavía no se define si es género o no, mientras eso no lo defina el Partido (Morena) se reciben solicitudes de ambos géneros, de hombre y mujer sin problema, entonces tienen el derecho y tienen esa cobertura para poderse registrar sin problema”.

Precisó que además de él sabe que han solicitado su registro como aspirantes a la candidatura a la Alcaldía de Mazatlán la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Emma Rodríguez Choreño; la Secretaria de Turismo en Sinaloa, Estrella Palacios Domínguez y la Diputada Celia Jáuregui, entre otras personas.

Aunque a estas personas no las mencionó el Alcalde se menciona que también ya solicitaron su registro ante Morena como candidatos a la Presidencia Municipal de Mazatlán el ex Alcalde Fernando Pucheta Sánchez, y el empresario Carlos Escobar.

Este miércoles vence en Morena el plazo de solicitud de registro para los cargos públicos que faltaban que son de diputados federales y locales, alcaldes y regidores, ya venció con anterioridad el de Presidente de la República y senadores.

”Sí hay que ser claros con la ciudadanía, no se define aún el tema de género, es solicitud, incluso lo dice el formato, si ustedes ven el formato, el que muestran, el que tenemos los que nos registramos ahí dice solicitud, ahí dice para qué cargo, sí ya lo hicimos, obviamente van a correr los tiempos, no es una interna, no es un proceso, no requiere tiempo, no requiere dedicarle tiempo a eso, yo me dedico a trabajar”, reiteró González Zataráin a pregunta expresa en conferencia de prensa la mañana de este miércoles.

”El 17 de febrero te definen, no sé si el partido lo defina antes o hasta el 17 de febrero (el tema de género para Mazatlán), pero yo creo que tiene que ser antes porque ya estaría muy tarde, el 17 de febrero se define nada más quiénes se aceptaron, que registros se aceptaron y en función de eso van a definir, también hay una ruta, (define) el Partido y hay una Comisión ahí a nivel nacional”.González Zataráin dio a conocer que la solicitud de registro se hace en línea.

”Eso es en línea (ante Morena) y tampoco es algo que te quite tiempo porque es muy práctico, tú subes ahí la solicitud, los documentos que te piden, es muy práctico, yo lo subí muy temprano en la mañana, antes de salir de casa, en la madrugada, 5:00; 6:00 de la mañana estábamos llenando el formato, madrugamos”, reiteró el actual Alcalde sustituto de Mazatlán.

Fue el 26 de noviembre del 2022 cuando tras la renuncia del Alcalde “Químico” Luis Guillermo Benítez Torres, por denuncias en su contra, el Congreso del Estado designó al hasta ese día Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán como Alcalde sustituto en este mismo municipio, cargo que ocupa hasta la actualidad.