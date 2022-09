Ediles mazatlecos cuestionan viajes constantes de ‘El Químico’

Regidores criticaron de nueva cuenta las ausencias del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres a las sesiones de Cabildo.

En su mayoría, dijeron, argumenta que son para promover al puerto o para recibir premios sin relevancia, o que se paga por ellos.

“Al rato va a decir que recibirá el premio a Mazatlán como primer lugar de las ciudades del noroeste en el País con baches”, expresó.

“Son muchas las ausencias del Alcalde en las sesiones de Cabildo, a las reuniones de concertación que ha sido prácticamente nula la participación en concertación política, responsabilidad que conlleva al Presidente Municipal, esto ha sido un rasgo muy característico de este Gobierno”, dijo el Roberto Rodríguez Lizárraga, del mismo partido que Benítez Torres.

“La verdad ya perdí la cuenta en sus faltas, si fuera como en la escuela, estaría reprobado, las ausencias muchas veces se deben a sus viajes, hoy mismo por los medios de comunicación sé que está en la Ciudad de México recibiendo un premio a no sé qué, antes ya se había ausentado para conseguir medicinas contra el Covid-19, impartir conferencias de Mazatlán como ciudad inteligente en Guadalajara, premios por aquí y por allá, aunque éstos no tengan relevancia o se pague por ellos, al rato nos va a salir con que recibieron premio como Mazatlán primer lugar en baches en la ciudad del noroeste del País”.

Recalcó que hay reuniones a las que el Alcalde no debería ausentarse, como las que tienen que ver con Seguridad y Protección Civil, indispensable para tener el respaldo de las decisiones que se deben tomar, tampoco fue a una reunión de seguridad convocada hace meses por el Gobernador, y en cambio se le vio en Yucatán pidiendo asesoría a los gobernantes en temas de seguridad pública.

“Es una paradoja que no asista a reuniones de seguridad convocadas por nuestro Gobernador y que se tenga que ir a pedir asesoría a los gobernantes a otros estados, recientemente no fue a la Reunión Estatal de Protección Civil convocada por el Gobernador para tomar medidas contra las contingencias climáticas, y en cambio se fue a Durango a la toma de protesta del Alcalde de esa ciudad”, subrayó Rodríguez Lizárraga.

“Qué decir de las reuniones municipales de Protección Civil, en éstas pues a brillado por su ausencia”.

Dio a conocer que el Alcalde ha solicitado 13 permisos en lo que va del primer año de la actual administración municipal.

Recalcó que este tema y la falta de diálogo del Presidente Municipal con la sociedad son dos temas característicos de este Gobierno, por lo que en esta sesión que fue encabezada por el Secretario del Ayuntamiento, Édgar González Zataráin, como encargado del despacho de la Presidencia Municipal ante la ausencia del Alcalde que acudió a recibir un premio de los 100 mejores Alcaldes del País, según su agenda, hizo un llamado a Benítez Torres a la reflexión, a la sensatez y a la responsabilidad.

“El diálogo es precisamente lo que no se tiene con el Presidente Municipal de Mazatlán, como cuerpo colegiado los regidores hemos visto que éste es muy pobre o nulo por decirlo de una manera, pero debiera ser una premisa de este Gobierno, por el contrario, el Presidente está encerrado en su burbuja, el Presidente no dialoga con la sociedad, no escucha las demandas y las quejas por falta de servicios en las colonias populares”, continuó.

“Por lo consiguiente provoca deficiencias en los consensos y si no hay decisiones o éstas son unilaterales, tal como ocurre en muchas de las acciones de este Gobierno”.

La Regidora por el Partido Sinaloense, Cinthia Guadalupe Carrasco Valenzuela, manifestó que con relación a los manejos de recursos, en el Instituto de Cultura tiene que haber acciones ejemplares para el titular, José Ángel Tostado Quevedo, evidencias no han faltado para saber que se han excedido en algunos pagos que se han realizado y tiene que haber un responsable de ello.

“Esto no es responsabilidad del Municipio, los 120 millones de pesos fueron presupuestados para Cultura y se los acabó y él es el titular, esa no es responsabilidad del Municipio, y hay que señalarlo y tenemos que pasar, Secretario, del discurso a la acción y yo los invito a todos que seamos valientes para señalar lo que tengamos que señalar y los malos usos y las mañas prácticas que tienen impacto en el erario público hay que hacerlas saber a los sistemas de control que tenemos aquí en el Municipio”, reiteró Carrasco Valenzuela.

“También dijo que ella tiene registro de poco más de 23 ausencias del Alcalde, pero las que están marcadas como obligatorias son las que tienen que ver con las sesiones de Cabildo.

“Ha tenido 8 faltas a las sesiones en general, ha faltado a una sesión extraordinaria, ha faltado a una sesión solemne, ha faltado a un Cabildo Abierto y a 5 sesiones ordinarias, únicamente se ha presentado a una reunión de Concertación Política y no me consta que se haya presentado a alguna de la Comisión de Gobernación, que son las que él coordina”, informó la también presidenta del PAS en Mazatlán.