$!‘Educación a distancia revela la realidad de los niños’: maestra Jesahel Poleth Vargas

Las restricciones sanitarias que impuso el Covid-19 no fueron candados para “echarse”, y al recurrir a las tecnologías de la información han potencializado lo que saben hacer con vocación y pasión: enseñar.

Por sugerencia de su mamá, también maestra de secundaria, ingresó al sistema de nivelación pedagógica que impartía el Centro de Actualización del Magisterio.

Este sistema permitía dar acceso a horas en el magisterio o interinatos si se cumplía con el “perfil” de las asignaturas, entre ellas el inglés.

En 2001 ingresó de lleno al magisterio cubriendo interinatos en la secundaria federal 6 Cuauhtémoc, ubicada en el Fraccionamiento Jacarandas.

En este plantel, recuerda, no recibió salario durante seis meses debido a un huelga del personal administrativo, pero gracias a otro trabajo que tenía en un plantel particular de enseñanza del idioma inglés, costeaba sus gastos.

Pero la paga llegó, cuenta, fueron 13 mil pesos, pero sintió que fuera un millón, de la emoción, y de inmediato fue a cobrar el cheque.

Al llegarle la base fue enviada a la secundaria federal 7, en Villa Unión, pero también cubría interinatos en la federal 6.Poco a poco fue allegándose de más horas, las cuales en la actualidad se reparte entre las federales 1 y 3, en Casa Blanca y en la Francisco Villa, respectivamente.

Las clases a distancia son desafiantes, estresantes, invasivas, pero reveladoras

Para la “tícher”, como le llaman sus alumnos, la pandemia deja en claro que la educación a distancia no es para todos, en el más “sentido equilibrado” y democrático, y lo resume así: “muchos porque no quisieron y muchos porque no pudieron”.

Pero no pierde la esperanza, detalla, porque este contexto exige que los docentes abran su mente y se esfuercen para lograr que los alumnos se enrolen en la nueva dinámica de las clases virtuales.

”No se puede reemplazar la sinergia que hay en un salón de clases entre el profesor y el alumno, porque en el aula tienes comunicación verbal y no verbal, pero llevarlo a la pantalla fue imposible”, precisa sobre esta modalidad.

Además la educación a distancia, expresa tajante, hace ver que se invade el espacio personal del alumno, ¿por qué? Porque nos narra las condiciones del hogar, y esa es una realidad inmediata que antes no era visible porque no la conocíamos como maestros.

La embestida contra el magisterio

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se quiso desmantelar la esencia del magisterio con una reforma que, más que educativa, fue de carácter laboral, impositiva.

Aceptemos, el control de las plazas solo cambió de manos, insiste.

Sin embargo, reconoce que las evaluaciones que se hacían durante la reforma dejaron en evidencia quién sí estaba preparado para permanecer en la docencia.

Su compromiso y su dedicación son un camino constante hacia la mejora como persona y profesional de la educación, que no cambiará por nada.