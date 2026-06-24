Efectos de mar de fondo se mantiene en playas de Mazatlán; llaman a extremar precauciones

MAZATLÁN_ Persiste la presencia del fenómeno de mar de fondo y el oleaje en las costas de Mazatlán presentará variaciones durante las próximas horas, por lo que hay que extremar precauciones, informó el Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

A través de un comunicado, la SSPM informó que de acuerdo con la información proporcionada, el comportamiento del mar mantendrá continuidad constante con alturas estimadas entre 1.5 y 2.5 metros, condición que puede representar riesgo para los visitantes por la formación de corrientes de resaca y desniveles en la zona de rompiente.

Ante este escenario, elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático recibieron la instrucción de reforzar recorridos preventivos y acciones de proximidad social en distintos sectores de playa.

La corporación detalló que en las áreas consideradas de mayor riesgo permanecerá colocado el banderín rojo y, de ser necesario, se exhortará a los visitantes a trasladarse hacia zonas seguras para evitar incidentes.

Asimismo, se hizo el llamado a mantener medidas de autocuidado y vigilancia permanente sobre menores de edad, al considerar que estas acciones ayudan a prevenir situaciones de emergencia.

En caso de requerir apoyo, la recomendación es utilizar los números de emergencia o acercarse directamente al personal salvavidas desplegado en las áreas de playa.