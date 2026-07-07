$!Efectúa Jumapam más de 300 labores de mantenimiento en la primera semana de julio

De cara a lo que podría ser una temporada de lluvias muy activa, la Gerencia de Operación de Jumapam abrió la primera semana de julio con más de 300 acciones para dar mantenimiento a la infraestructura hidráulica y sanitaria del municipio; así lo informaron a través de un comunicado este martes.

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, destacó acciones importantes como la reparación de fugas de agua potable, bacheo de banquetas y pavimentos, desazolve de alcantarillas y limpieza de pozos de visita, los cuales han sido muy solicitados por las comunidades.

Señalaron que a través de los cinco distritos operativos en que se divide Mazatlán, también se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación de redes de atarjeas en ocho sectores, atendiendo puntos donde se detectaron colapsos en el sistema de alcantarillado y requerían reparaciones.