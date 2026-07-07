$!Efectúa Jumapam más de 300 labores de mantenimiento en la primera semana de julio

De cara a lo que podría ser una temporada de lluvias muy activa, la Gerencia de Operación de Jumapam abrió la primera semana de julio con más de 300 acciones para dar mantenimiento a la infraestructura hidráulica y sanitaria del municipio; así lo informaron a través de un comunicado este martes.
La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, destacó acciones importantes como la reparación de fugas de agua potable, bacheo de banquetas y pavimentos, desazolve de alcantarillas y limpieza de pozos de visita, los cuales han sido muy solicitados por las comunidades.
Señalaron que a través de los cinco distritos operativos en que se divide Mazatlán, también se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación de redes de atarjeas en ocho sectores, atendiendo puntos donde se detectaron colapsos en el sistema de alcantarillado y requerían reparaciones.
Dichos trabajos se efectuaron en la calle Pulpo del fraccionamiento Sábalo Country; calle Playa de Las Cruces de Infonavit Playas; calle Aries en Villa Galaxia; avenida Gabriel Leyva; calle Mar Tortuga del fraccionamiento Hogar del Pescador; así como la calle Carranza de la colonia El Tronconal; Villa Unión, entre otros.
En tanto, en materia de agua potable se realizaron 126 reparaciones de fugas, de las cuales 68 correspondieron a averías localizadas en banquetas, evidenciando el desgaste de las tomas domiciliarias y la importancia de que los usuarios soliciten su rehabilitación para evitar que las fugas se sigan presentando.
En cuanto al sistema de alcantarillado, Jumapam informó que se efectuaron 128 maniobras de desazolve en la red de drenaje y limpieza de pozos de visita, con el objetivo de mejorar la captación y conducción de las aguas residuales hacia las plantas de tratamiento.