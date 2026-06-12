$!Egresan 85 nuevos profesionales de la Escuela Náutica de Mazatlán

Se gradúan 85 cadetes de la Escuela Náutica Mercante de Mazatlán. Los pilotines serán los nuevos profesionales al servicio de la marina mercante del País.







Alfonso Bernardo Junco Peña, director de la Escuela Náutica Mercante Capitán de Altura Antonio Gómez Maqueo, realizó el tradición relevo de escoltas y emitió el mensaje a los cadetes navales graduados. A los nuevos profesionales, les dijo que su día quedará grabado en las bitácoras de sus vidas porque es mucho a la culminación de estudios sino la disciplina y perseverancia que les a ayuda a superar desafíos físicos, académicos y personales desde que llegaron hace cuatro años que llegaron en su proceso de selección.







Destacó que llenos de sueños y de ilusiones e incertidumbre aprendieron que la vida del marino no se construye en las aulas sino con disciplina, sacrificios y guardias interminables, así como la camaradería y capacidad para levantarse y ser la generación del cambio. En la ceremonia les adelantó que en su futuro vivirán momentos difíciles, pero que deben recordar las enseñanzas vividas y que ningún marino se forma en aguas tranquilas. “Son las tormentas las que forjan el carácter y la verdadera dimensión del problema. Ustedes van a tener al mundo funcionando”.





