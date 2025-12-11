$!Eileen Cruz y Guillermo Orrante toman ventaja en el primer cómputo del Carnaval de Mazatlán 2026

MAZATLÁN._ Una vibrante noche se vivió durante el primer cómputo parcial del Carnaval de Mazatlán 2026 “¡Arriba La Tambora!”, donde la candidata a Reina Infantil, Eileen Cruz; y el candidato a Rey de la Alegría, Guillermo Orrante, se posicionaron al frente del conteo, marcando el ritmo inicial de una contienda que promete mantenerse llena de emoción.

En un ambiente lleno de música, porras y la característica algarabía sinaloense, en el Campo Deportivo San Joaquín, el público se sumó a los y las aspirantes de las distintas coronas en una jornada que dejó claro que la temporada carnavalera ha comenzado con fuerza en el puerto.

En la disputa por la corona de la Reina Infantil, Eileen Cruz tomó la ventaja al registrar un total de 45 mil 500 votos, lo que puso a la representante de la porra lila a la delantera de cara a la recta final de esta contienda.