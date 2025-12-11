$!Eileen Cruz y Guillermo Orrante toman ventaja en el primer cómputo del Carnaval de Mazatlán 2026

MAZATLÁN._ Una vibrante noche se vivió durante el primer cómputo parcial del Carnaval de Mazatlán 2026 “¡Arriba La Tambora!”, donde la candidata a Reina Infantil, Eileen Cruz; y el candidato a Rey de la Alegría, Guillermo Orrante, se posicionaron al frente del conteo, marcando el ritmo inicial de una contienda que promete mantenerse llena de emoción.
En un ambiente lleno de música, porras y la característica algarabía sinaloense, en el Campo Deportivo San Joaquín, el público se sumó a los y las aspirantes de las distintas coronas en una jornada que dejó claro que la temporada carnavalera ha comenzado con fuerza en el puerto.
En la disputa por la corona de la Reina Infantil, Eileen Cruz tomó la ventaja al registrar un total de 45 mil 500 votos, lo que puso a la representante de la porra lila a la delantera de cara a la recta final de esta contienda.
En la segunda posición parcial se colocó Noelia Vega, de la porra amarilla, con un total de 41 mil 640 votos; mientras que detrás de ella, con 40 mil 20 votos a su favor, se posicionó Elisa Gutiérrez, de la porra rosa pastel.
En la competencia por el título de Rey de la Alegría, las cosas estuvieron igual de animadas, donde Guillermo Orrante encabezó el corte inicial con 44 mil votos, tomando ventaja sobre sus contrincantes por la corona.
El segundo puesto de este cómputo lo ocupó Víctor García con 43 mil votos a su favor, seguido por Romeo Martínez, quien registró 49 mil 321 votos; y Javier “Chiras” Osuna, que acumuló 40 mil 19 votos.
La verificación de las cifras en este primer cómputo estuvo a cargo de autoridades del Instituto de Cultura de Mazatlán, notarios y representantes de cada uno de las y los candidatos para certificar la transparencia del proceso, en un ambiente lleno alegría a cargo del Grupo Fusión y el Ballet folklórico Escénico Ferrer.
VOTOS
Candidatas a Reina Infantil
Eileen Cruz Corona: 45 mil 500 votos
Noelia Vega Covarrubias: 41 mil 640 votos
Elisa Gutiérrrez Elvira: 40 mil 020 votos
Candidatos Rey de la Alegría
Víctor Guillermo Orrante Leal: 44 mil votos
Víctor Joel García López: 43 mil votos
Romeo Antonio Martínez Rivera: 40 mil 321 votos
José Javier Osuna Zamano: 40 mil 019 votos