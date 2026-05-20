El 27 de mayo inician las Ferias de Paz en colonias con incidencia delictiva en Mazatlán: Alcaldesa

El próximo 27 de mayo iniciarán las denominadas Ferias de Paz en las colonias con incidencia delictiva en Mazatlán y tienen como objetivo sembrar una cultura de paz, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“El 27 de mayo iniciamos con algo que se llamará Ferias de Paz, es un programa que tiene como objetivo sembrar una cultura de paz en Mazatlán y se realizará a través del apoyo de voluntarios, van a ser 90 sembradores de paz que van a estar colaborando en las diferentes colonias de Mazatlán donde nosotros veamos que se tiene incidencia delictiva”, agregó.

“Y vamos a estar acudiendo a estas colonias a escuchar a la gente, a conformar los comités de paz y también vamos a realizar la Feria de Paz en la que vamos a estar llevando servicios diferentes como lo son cortes de cabello, vamos a llevar despensas, vamos a tener servicios como actas de nacimiento, de Jumapam, en general de los tres niveles de gobierno vamos a proporcionar a la gente servicios”.

En entrevista recalcó que lo más importante es integrar los segurichat, los comités de Paz.

“Y tener bien claros los objetivos que son el disminuir incidencia en diferentes colonias, ...tenemos un mes y medio que vamos a estar realizando dos jornadas por semana, una que es casa por casa y la otra que es ya propiamente la Feria de Paz, en todo lo que viene siendo 10 polígonos que vamos a estar trabajando vamos a iniciar y dar el banderazo en una semana más”, reiteró.

“El 27 de mayo vamos a iniciar con autoridades federales que estarán aquí en Mazatlán y como nunca tenemos una buena coordinación los tres niveles de gobierno para mejorar la seguridad en nuestro Mazatlán”.

Momentos antes de la realización de las Jornadas de Paz “Maratón de Lectura” en el poblado de El Recreo, al norte de este puerto, la Presidenta Municipal también dijo que se ha estado apoyando a la zona rural con muchos programas como Escapada Rural cada domingo y se han estado buscando los lugares que tienen vocación turística ayudarlos a que tengan presencia de visitantes y personas locales.

“La zona rural, siempre lo hemos dicho, es el corazón de Mazatlán y estamos asegurándonos que las personas que quieran visitar la zona rural tengan una ruta segura, que son parte de los programas que se tienen en la Mesa de Construcción de Paz, tenemos presencia de elementos de la Guardia Nacional y también de elementos de la Policía Estatal de Caminos”, continuó.

“También la Marina participa en estos esfuerzos y obviamente también la Policía Municipal, entonces con todos estos compañeros que se tienen trabajando en la Mesa de Construcción de paz es un esfuerzo interinstitucional para que las personas puedan venir a la zona rural y también setar reactivando toda la economía en esta zona, para mí es muy importante estar visitando la zona rural, lo hacemos cada semana y estamos muy pendientes de cualquier situación que se tenga de apoyos”.

Precisó que en la zona rural le piden muchos apoyos para pintar plazuelas, mantenimiento de espacios públicos que se han estado realizando, así como el raspado de caminos y se atiende a través del programa Camino al Andar en el que se han raspado ya 450 kilómetros de caminos sacacosechas.

“Si les digo cuál es la petición más recurrente es esa, es el raspado de caminos en la zona rural y sobre todo los que tienen vocación pesquera o ganadera, agrícola pues son peticiones específicas en el sector que se tiene, o turísticas en este caso, entonces estamos muy pendientes y atendiendo toda la zona rural porque la zona rural también es Mazatlán”.