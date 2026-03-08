$!El 8M es un día de compromiso a seguir luchando por las mujeres: Estrella Palacios

MAZATLÁN._ En el marco de la Caminata “Tejiendo igualdad, sostenemos el cambio”, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, la Alcaldesa Estrella Palacios reiteró que el 8 de marzo no es un fecha de celebración, sino de compromiso para seguir luchando por más oportunidades y seguridad para las mujeres.
Indicó que la actividad realizada por el Instituto Municipal de las Mujeres fue un recordatorio de los esfuerzos hechos por otras figuras en el pasado en beneficio de las mujeres de hoy en día, por lo que también brinda reflexión sobre las metas para tener una nación más igualitaria.
“El Día Internacional de la Mujer, es un día no de celebración, es un día de compromisos, y el compromiso de seguir trabajando por las mujeres mazatlecas para que vivan libres, seguras y con oportunidades”, dijo Palacios Domínguez.
“Hoy también es un momento de reflexión, de ver los retos que seguimos teniendo las mujeres para tener un país, un estado y un municipio con más oportunidades para las mujeres y por supuesto más igualitario”.
Ante los casos de mujeres mazatlecas que han sufrido violencia de género o desigualdad laboral, la Presidenta Municipal declaró que se cuenta con programas importantes para brindar asesoría psicológica y jurídica a quienes la necesiten, al igual que otras acciones que las ayudan a superarse y tener un futuro más prometedor.
“A todas las mujeres que han sufrido violencia, nuestra entera solidaridad. Estamos trabajando en políticas públicas desde el Gobierno municipal en coordinación con el Estado y la Federación para que las mujeres vivan más seguras, a través de varias acciones que estamos haciendo”.
“Desde el Immujer, con su directora Marcela Herrera, tenemos por primera vez en Mazatlán una unidad de empoderamiento femenino que es el Unemujeres, donde se han atendido cientos de casos con asesoría psicológica y asesoría jurídica. También hemos dado también talleres, capacitaciones, atenciones a muchas mujeres mazatlecas en las que se busca que tengan un sustento económico para salir adelante con sus familias, totalmente gratuito”.
Asimismo, Palacios Domínguez agregó que el Gobierno municipal también cuenta con la aplicación llamada “Mujer Segura MZT”, descargada hasta el momento por más de mil mujeres en la ciudad, la cual sirve para tener un botón de pánico que las dirija inmediatamente al C2.
Además de otros apoyos por medio de DIF y CECOBIS, donde se promueve la cultura y la educación.
“Estamos viviendo en tiempos donde buscamos impulsar la cultura de la denuncia, que sepan que no están solas, que tienen aliadas, su Presidenta Municipal, aliadas en el Immujer, aliadas que vamos a acompañarlas siempre y vamos a caminar juntas”, puntualizó.