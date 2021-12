El 95% de los trabajadores que he despedido es por actos de corrupción: Alcalde de Mazatlán

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres aseguró que el 95 por ciento del personal que él ha despedido, ha sido por actos de corrupción.

El morenista sostuvo que erradicar la corrupción de la función pública de Mazatlán ha sido complicado, pero que cuando se conoce de un hecho de esta naturaleza, rápidamente se separa al trabajador de su puesto.

Benítez Torres explicó que tanto en su gobierno como en el de la República, la corrupción llevará su tiempo en erradicarse, y es algo que sabe el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hacemos un esfuerzo, esto no va a cambiar de la noche a la mañana y el Presidente lo sabe (Andrés Manuel López Obrador)”.

-- ¿Hay corrupción en la administración del ‘Químico’ Benítez?

“Mira, no lo puedo asegurar, pero hay gente en la que no confiamos, todos los que se han ido de aquí, los que he dado de baja, el 95 por ciento ha sido por corruptos, o sea, aunque se enojen”, afirmó.

El Alcalde sostuvo que en los últimos días ha dado de baja a trabajadores que se estacionan en lugares indebidos, dado que ellos son los primeros que deben poner el ejemplo en Mazatlán.

“Seguramente sí (sigue habiendo corrupción) , pero mientras no tenga pruebas no puedo hacer nada, cada que tengo una prueba, se va, por ejemplo, hoy di instrucciones para la baja de un trabajador que ha repetido ponerse en línea amarilla, ‘oiga tenemos que ser quienes pongamos el ejemplo en la ciudad’”, expresó.