”Y blindado legalmente para que con independencia de la llegada de cierta o cual fuerza al frente del Gobierno Municipal la obra pública continúe como una prioridad ciudadana y no como una mera consigna política como regularmente ha sucedido con anterioridad no solo en el Municipio sino en la República”, continuó De la Cruz Iriarte.

”Considero que la falta de rehabilitación de caminos y pavimentaciones de la zona rural no permite tener un acceso fácil a las demás comunidades o a la zona urbana, sobre todo en temporada de lluvias, un ejemplo de ello son los arroyos, cañadas que durante la lluvia nos bloquean totalmente el acceso ya que no contamos con un puente sobre estos desagües naturales teniendo desventajas en emergencias médicas”, continuó Ortega Castro.

”Es un reflejo de lo que estamos viviendo, es la realidad, lo que los jóvenes hoy plantean es lo que los ciudadanos sienten y ven todos los días y por supuesto es lo que estamos atendiendo, cuál es la respuesta que les daños a los jóvenes: que en esos estamos precisamente, que estamos atendiendo todos los puntos que plantearon es precisamente lo que estamos atendiendo”, añadió González Zataráin.

”Que vamos a tener resultados positivos que se van a ir viendo poco a poco, que me da gusto que los jóvenes, el sentir que tienen nos indica que no estamos equivocados con las políticas públicas que traemos, no estamos equivocados porque es precisamente donde nosotros hemos enfocado todas las baterías en el tema del drenaje, del medio ambiente, en el asunto del alumbrado público, lo que tiene que ver con la movilidad, no estamos perdidos, es prácticamente una percepción de los jóvenes también y es eso en muy bueno y en eso estamos enfocados, vamos por buen rumbo”.

No se está buscando la megaobra, la obra que lleve un distintivo de administración sino lo básico, lo esencial y eso es lo que los jóvenes plantean, reiteró.

Dijo que recibirá el proyecto Mazatlán Sostenible que le presente el Cabildo Juvenil al que se invitará a mesas de trabajo sobre diversos temas del municipio.