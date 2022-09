El Alcalde de Mazatlán dice que están facultados por la ley para llevarse a quienes bloqueen vialidades

El Gobierno de Mazatlán está facultado para “levantar” a las personas que bloqueen calles por manifestaciones, pero no lo hará, afirmó el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

El Presidente Municipal recalcó esto, luego que el viernes pasado vecinos del Fraccionamiento Ampliación Villa Verde taparon la Avenida Múnich para que les pusieran un puente, para llegar desde Avenida Jacarandas al Parque Lineal.

Benítez Torres reclamó que a él nunca se le buscó antes de la manifestación, pero que él no puede estar atendiendo a toda la ciudadanía, y menos cuando se “chantajea” a la autoridad con protestas.

“Si el Alcalde tuviera que atender a los 520 mil mazatlecos, pues no trabajaría nunca, eso queda muy claro, yo estoy abierto a cualquier comunicación, pero nunca con chantajes que afecten a terceros”, sostuvo.

Añadió que el Municipio puede “levantar” y llevarse a quienes tomen las calles, es por eso que pidió a la ciudadanía se abstenga de hacerlo.

“Si ellos me lo hubieran solicitado de otra manera, yo los hubiera atendido con mucho gusto”.

– Dicen que ellos hicieron varias solicitudes, Alcalde...

“Pero si ellos cierran una calle, que estamos en la ley facultados para llevarlos, levantarlos, porque están causando daños a la vía pública y a otros ciudadanos que no tienen nada qué ver con el asunto, sin embargo, no lo hacemos, queremos que la gente entienda que chantajeando al Gobierno no se logra nada”, sostuvo.