El Alcalde dice que está en austeridad, pero no reducirá sus viajes, ya que es ‘promoción para Mazatlán’

Luis Guillermo Benítez Torres defiende que gracias a sus viajes ha conseguido más turistas para Mazatlán, pues ellos no vienen solos, además que en su administración no hay excesos, solo no se cuidan algunos gastos, cosa que debe cambiar