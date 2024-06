“En algún momento me llegué a enojar tanto que decía ‘me voy a salir de la casa no sé cuántos días’. Jamás lo hice porque siempre pensaba ‘mis hijos están muy chiquitos, necesito llevar a Alessandra a la escuela, necesito llevar a Francisco, necesito leerle en la noche sus cuentos a mi hija’; entonces, sin duda, querer a los hijos nos ayudaba a superar los problemas y ver que lo más importante es amarlos”, explicó.



Fran: el amor incondicional

El primer embarazo de la pareja fue a los seis años y medio de matrimonio, el cual transcurrió totalmente normal. Francisco Miguel o Fran, como es llamado de cariño, el primogénito de los Santamaría López, nació en el Seguro Social, dando una gran emoción a Arturo, que con el paso de los años les daría la mejor lección de cómo sentir el verdadero amor incondicional.

“Ese día yo estaba nervioso y cuando una ex alumna que trabajaba en el Seguro Social me dijo quiere ver a su bebé, le dije ‘sí’ y a la media hora de haber nacido él, me lo trajo y ya lo pude ver pero tras una puerta de vidrio, no lo pude tocar en su momento”, contó Arturo.

“Y lo que recuerdo inmediatamente es que su mirada es la misma de hoy, exactamente la misma mirada de hoy, por supuesto que era la mirada de un bebé inocente, pero al mismo tiempo como que muy penetrante, que veía muy lejos, así lo describo yo”.

Fue al día siguiente, estando en casa, cuando cayó en cuenta de la nueva etapa que estaba viviendo y estalló en felicidad. Tomó su rol de padre por completo y tan solo al mes y medio de nacido, dijo, los paseos matutinos por su antiguo barrio se convirtieron en su momento de conexión, ante la mirada de las vecinas que, con sorpresa, hace 33 años inusualmente veían a un hombre de madrugada empujando una carriola.

“Puedo decir que el amor hacia él fue creciendo, paulatinamente incrementándose pero de una manera sorprendente. Algunos padres quizá desde un principio desde que ven a su hijo estallan de amor, en mi caso sí fue así, pero fue creciendo de una manera que hasta a veces yo sentía que tenía una dependencia hacia él”, apuntó.

“A mes y medio de que nació, él lloraba mucho, no sabíamos por supuesto que él era un niño autista y muchos niños o casi todos los niños autistas lloran mucho, y yo me levantaba en la mañana y lo empecé a sacar en la carriola y desde entonces no he dejado de pasearlo, en carro ahora, ahí descubrí que era un placer y que eso lo tranquilizaba mucho y ahí andaba yo paseándolo, se me quedaban viendo muchas señoras como diciendo ‘qué hace este señor’, porque era todos los días a las 5:00 o 5:30 de la mañana salir a pasear y eso me hizo acercarme mucho mucho a él”, compartió.

El diagnóstico de autismo para Fran llegó tiempo después y con él trajo el saber que tenía muchas necesidades especiales y habría que quererle y ayudarlo aún más.

“Lo que ha logrado nosotros mi hijo es enseñarnos que en la vida lo más importante es el amor. Es muy común decir esto, pero el saber que él no es una persona funcional, que no es una persona productiva, que es una persona que depende totalmente de sus padres, uno pensaría, bueno, solo los exitosos y las personas productivas son las que despiertan sentimientos poderosos de sus seres. Mi hijo nada de eso es, pero nos ha demostrado que en la vida lo más importante es amar, independientemente de cómo sea la persona hay que amarlo”, expresó.