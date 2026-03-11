$!El autocuidado y la sororidad son la mejor conquista en la lucha diaria de la mujer: Vellatti

La mejor conquista en lucha diaria de la mujer debe ser el autocuidado y la sororidad, aconsejó la orientadora Mónica Vellatti durante la charla en el marco del Día Internacional de la Mujer. Expertas como Mónica Vellatti Pérez y Melva Malcampo llamaron a ser sororas, cuidarse, quererse y perdonarse con el amor propio como principio. La plática y activación emocional fue organizada por Editorial Noroeste y Club Cardones del Cielo Residencial.











En la tarde de reflexión y relajación, decenas de mujeres disfrutaron de su día con los consejos de Mónica Vellatti Pérez, comunicadora y orientadora familiar, de gran vocación al servicio de los demás y amante de ir en su camino polinizando la semilla de la parte humana para mejorar vidas y que en su plática quedó de manifiesto su gran contribución, “Con amor propio como principio del autocuidado”. Apenas restablecida de salud, Vellatti habló del gusto de tener la oportunidad de dar la conferencia en el marco del Día Internacional de la Mujer. Inició su charla resaltando la importancia de cuidarse y qué tan poco se aplica en el día a día: “Creo que tenemos que empezar por nosotras mismas. Nadie da lo que no tenemos”. Ante un salón lleno de mujeres, madres, tías, hermanas, esposas y novias, les pidió cuidarse para durar más como cultura. Y cuestionó cómo quisieran que las valorarán, por lo que son, por lo que tienen, por lo que pueden o por cómo se ve al espejo para reflexionar.









Destacó que la estructura de la plática la diseñó para las mujeres presentes con el objetivo de consentir y abrazarse a sí mismas, con seis enfoques, mirando al interior como un ejercicio para saber más de cada quien. “Porque siempre se está buscando hacia afuera buscando reconocimiento, validación y aceptación”, dijo. “Y así nos la pasamos muchos días, meses y años buscando la validación, ese abrazo o apapacho. Lo que está bien, porque sí nos importa ser queridas y pertenecer. Pero todo siempre y cuando no olvidemos que la mirada más importante que nos válida y respeta es la de nosotras”. Aconsejó mirar hacia adentro para recuperarse y valorarse con aceptación. Lo segundo, expuso es el autocuidado como un escudo o coraza que protege del auto sabotaje de nosotras mismas. Así que llamó a dejar de ser la peor enemiga y que no deja avanzar. Elizabeth Peraza, directora ejecutiva de Noroeste, dio la bienvenida a las asistentes al encuentro organizado en el marco del Día Internacional de la Mujer, con el propósito de contribuir con estas pláticas para mejorar familias y formar una mejor sociedad.







