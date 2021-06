$!‘El automovilista cree que la vía pública es para él y no, la vía pública se comparte’, dice el jefe de Educación Vial

“Es una promoción que se ha hecho a nivel mundial para el uso de vehículos limpios, esto ayuda a que haya más gente manejando vehículos que no contaminan y ayudan al medio ambiente, el ejercicio físico y la economía”.

“Nosotros como automovilistas o motociclistas tenemos que circular por el carril determinado y no invadir estos espacios, ni estacionarnos sobre ellos, si vamos a dar vuelta, primero me paro, me fijo que no venga ciclista y doblo con la debida precaución”.

También dijo que si se va a rebasar a un ciclista, debe tomar un espacio para que el aire del vehículo no lo “aviente”.

El jefe vial dijo que el peatón, el ciclista y el motociclista tienen preferencia en las vialidades, antes que el automovilista, y si eso se respeta como en otras ciudades, los accidentes viales se reducen notablemente.

“El automovilista cree que la vía pública es para él, para los carros y no, la vía pública se comparte y es más segura cuando se comparte con ellos, porque así cada quien conoce el espacio que le corresponde”, puntualizó el jefe vial.