La mamá del menor, María Alejandra González Estrada, comentó que cada dosis del medicamento que requiere, llamado “Spinraza”, cuestan 3.5 millones de pesos. Cuatro dosis de esta medicina serían su única esperanza para frenar los síntomas de su enfermedad y mejorar su calidad de vida.

“Ese medicamento detendría la degeneración de él, ya no moriría lento como lo está haciendo ahorita, podría caminar, ahorita no puede caminar, no sé puede parar, no sé puede mantener sentado, entonces mejoraría bastante”, dijo Kevin, padre de Morgan.

La Atrofia Muscular Espinal es una enfermedad bastante severa dónde los bebés nacen con muy poco tono muscular, músculos débiles, incapacidad de control de la cabeza, poco movimiento espontáneo, al igual que con problemas respiratorios y de alimentación.

El período de vida en la Atrofia Muscular Espinal rara vez es mayor a 2 a 3 años, es por eso que el daño muscular empeora con el tiempo y puede afectar al hablar, caminar, tragar e incluso la respiración.

“Estamos buscando el apoyo de todo el gobierno, para que puedan autorizar el medicamento que mi hijo necesita para salvar su vida, venimos aquí en una forma de exigir el apoyo de nuestros representantes para salvar la vida de mi hijo Morgan”, dijo María Fernanda, madre de Morgan.

La mujer menciona qué anteriormente ya habían acudido con el Alcalde solicitando su apoyo y se comprometió a ayudarles, quedaron en llamarles pero al día de hoy no habían recibido respuesta, es por esto que decidieron presentarse este lunes en la audiencia pública con su hijo y portando carteles solicitando la atención del gobierno.



Ya está siendo atendido por Salud estatal: Alcalde

El Alcalde Édgar González Zataraín informó el caso de Morgan ya está siendo atendido por el Secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, al cual le envió la fotografía y el expediente y se encuentra revisándolo con la Secretaría de Salud a nivel Federal.

“Obviamente le gana el desespero a la señora porque no es cosa menor, es una enfermedad muy grave, y lo que tenemos que hacer es agilizar, el tema federal lo va a empezar a ver Cuitláhuac, ahorita en el transcurso del día me va a dar respuesta de cómo va eso”, expresó González Zataráin.

El Alcalde dijo que están conscientes que se trata de un ser humano que hay que atender y como el medicamento que cuesta más de 3 millones de pesos, se compromete a apoyar de una forma u otra, y en el caso de requerir, están abiertos a realizar algún evento con causa, ya que lo importante es conseguir recurso para poderlo apoyar.



Cómo ayudar a Morgan

Si deseas sumarte en apoyo a Morgan, el teléfono de contacto de su mamá es 669 1650 909 y para donativos pueden realizarse en la cuenta a nombre de María Alejandra González 5579 1003 4633 1794 del banco SANTANDER.