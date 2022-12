$!El ‘Bukybus’, con El Guapo Rosas, está de visita en Mazatlán

“El Guapo Rosas” señala que su camión roba miradas a donde vaya, y que la gente lo conoce en todos lados, no le gusta decir que es famoso, dice que hace daño la fama.

“Ahorita lo uso más como labor social, por ejemplo, ellos son puros choferes, me hicieron la invitación, entonces están pagando los gastos del camión, y aquí estamos orgullosos con ellos”, comparte.

“¿Estás ciego o no ves?” Dice como broma, en referencia a una respuesta suya de una entrevista en video que se viralizó.

“Famoso no, porque la fama hace daño, conocido nada más”, aclara.

El “Bukybus” tiene arreglándose desde hace más de un año, de momento le faltan algunas luces, pero tienen que ser rosas, ya que es su color favorito.

“En este camión llevo un año y tres meses arreglándolo, hasta ahorita no termino, me falta ponerle más luces, tienen que ser rositas”, dice.

También se le preguntó cómo escogió el llamativo color para pintar el camión.

“Número uno, me apellido Rosas; número dos, me fascina el color y a mucha gente no, luego dicen que es de otras connotaciones; y número tres, coincidencia, es el color oficial de Marco Antonio Solís”.