$!El Carnaval de Mazatlán corona a su Reina Infantil, Eileen I

MAZATLÁN._ En un ambiente colmado de alegría y espíritu familiar, cientos de familias se congregaron en el Estadio Teodoro Mariscal para presenciar la ceremonia de coronación de Eileen I, Reina Infantil del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “¡Arriba la Tambora!”.

La pequeña Eileen recibió la corona que la acredita como nueva soberana infantil, en una velada donde la emoción y la tradición se entrelazaron para dar vida a uno de los momentos más entrañables del calendario carnavalero.

Desde temprana hora, el recinto comenzó a llenarse de niñas y niños acompañados de sus padres, muchos portando accesorios alusivos a la fiesta, dispuestos a disfrutar de una de las ceremonias más esperadas dentro del programa oficial del Carnaval.