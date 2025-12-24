El Centro de Mazatlán registra más movimiento en comercios por compras de última hora

Compras apresuradas, de última hora por Noche Buena y Navidad reportan negocios del Centro de Mazatlán.

Pese a que todo aumentó entre un 15 a 20 por ciento en los precios por la inflación, las familias se gastan lo poco que tienen o se endeudan por la cena, los regalos o para estrenar.

La actividad comercial en la zona Centro, como platicó Carmen Lara, con más de 40 años vendiendo prendas de vestir y bisutería, apenas está empezando durante la mañana de este miércoles, notándose mayor movimiento porque la gente llega a comparar precios y a comprar, de última hora.

Pero no es para nada en volumen la de dos años atrás, cuando la violencia no se presentaba como ahora, comparó.

Y es que lamentó que la gente está muy gastada y hay quienes terminaron el año sin empleo y solo andan con sus ahorros. “Apenas hoy empezó a llegar la gente en busca de alguna prenda para estrenar esta noche o para el año nuevo. La gente está gastada y muchos nos dicen que ya no tienen empleo por los recortes en hoteles y restaurantes”.

Sin embargo, minutos antes de la celebración de Noche Buena y Navidad, se observó una mayor afluencia en el mercado municipal Pino Suárez, buscando todo lo necesario para hacer la cena, luego de que Noroeste realizó un recorrido por el área.

Entre los tenderos del mercado aseguran que están comprando más el pollo, lomo y piernas de cerdo, atunes, marlin o pescado para elaborar las cenas.

En cuanto a la ropa, compran de una a dos prendas en tiendas de bajo costo, ya no se observan llenos en las boutiques, como antes.

Mientras que en las jugueterías se está usando más las tarjetas de crédito que el efectivo, aseguró personal de ventas.

“Se ve que la gente no trae mucho para gastar, ven, comparan y se llevan muy pocas prendas a crédito”.

Según la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes del País, este año, las celebraciones por Navidad y Año Nuevo representarán un desafío significativo para el bolsillo de la mayoría de las familias mexicanas, ante un contexto económico de recesión.

Entre cifras oficiales señalan que tan solo la cena de Navidad costará 17 por ciento más este año porque se tendrá que gastar mil 140 pesos a 2 mil pesos por persona.

Así que para Don Juan Osuna que tiene una carnicería, hoy en día el celebrar las fiestas de fin de año en casa costará más que el año pasado porque todo subió de precio.

”Ahorita todos estamos batallando, nosotros que pagamos arriba del 11 a 15 por ciento más en la mercancía para poder tener surtido para este día y los clientes que tienen que comprar ya con el aumento y pues se molestan con justa razón”, explicó.

De acuerdo con el más reciente monitoreo de precios realizado por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, el costo de las cenas de Navidad y Año Nuevo ha registrado un incremento del 17 por ciento en comparación con el año anterior.

Para una reunión familiar estimada de 15 personas, de salario promedio, el desembolso total para organizar la festividad en casa asciende a aproximadamente 17 mil 100 pesos, lo que equivale a un gasto promedio de 1 mil 140 pesos por persona.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC, señaló que este aumento responde a la presión constante que el costo de alimentos y bebidas ejerce sobre el presupuesto de los hogares mexicanos.

En este análisis detallado por la asociación contempla una celebración tradicional en casa con el plato fuerte a base de el pavo, pierna, bacalao y romeritos, incluyendo sus guarniciones y rellenos, representan el gasto mayor con 7 mil 150 pesos, más las bebidas, tequila, cerveza, sidra, ponche y refrescos que suma alrededor de 4 mil 550 pesos

Más los intercambios de regalos que pueden variar desde los 300, 500 hasta mil pesos, según el caso.