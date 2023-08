MAZATLÁN._ El padre de Roberto Arreola le enseñó el oficio de la preparación del cochi tatemado, y 25 años después de haber comenzado su negocio, de la mano de su esposa, Mavi, y sus hijas, Jazmín y Yuridia, es uno de los lugares preferidos de los comensales, las mañanas de domingo en la sindicatura de Villa Unión.

En entrevista con Noroeste, Roberto recordó cómo en su juventud sus padres tenían una panadería y la persona que inició con este negocio del cochito tatemado en Villa Unión le rentaba el horno a su papá para cocinar el marranito, entonces su padre le pidió las instrucciones de cómo prepararlo y después de aprender él, hizo a su hijo conocer este oficio.

“Me enseñó mi papá gracias a Dios, renuentemente yo no quería el negocio, yo no quería, batalló mucho mi papá, como quien dice eso fue la herencia, la panadería se quedó mi mamá con ella, entonces yo lo utilizo para tatemar puercos, ya la panadería no funciona”, contó con voz entrecortada por recordar a su padre que ya falleció.