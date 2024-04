MAZATLÁN._ De todos los mitos que rondan alrededor del próximo Eclipse Total de Sol del lunes 8 de abril, los que están relacionados al mundo animal son los que están en voga pues hay muchas preguntas en torno a ello.

Noroeste conversó con Ángel Martínez, quien labora en el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés, y explicó que podrían presentarse cuatro escenarios posibles con las diversas especies del reino animal.

“Es un evento en el que va a parecer que se hace de noche, para los animales así va a parecer. Entonces lo más probable es que la conducta que ellos realicen se categorice en cuatro formas”, expresó Ángel Martínez.

Las conductas antes mencionadas son las siguientes:

Normal: Simplemente el animal reacciona al día como si fuera uno normal y no le prestará mayor atención a lo que sucede.

Hábitos diurnos o nocturnos: Algunos animales se resguardarán en algún refugio como si fuera la hora de descansar, especialmente los diurnos. En cambio, los nocturnos podrían salir como si la noche cayera, tal es el caso de los murciélagos.

Conductas novedosas: Podrían hacer algo que nunca habían hecho en su vida hasta el día del eclipse, podrían darse situaciones de voltear a ver el sol de manera constante.

Conductas ansiosas: El eclipse podría generar alguna respuesta en el organismo de un tipo de miedo o nerviosismo al ser un evento extraño, si bien nos animales no tienen y mucho menos entienden un reloj estarán en el entendido de un anochecer bastante rápido, lo que puede llevar a lo antes mencionado.

Aclaró que un perro o gato, animales que son por lo regular mascotas en casa, sí pueden quedar ciegos por observar el sol, sin embargo, para ello se requiere un periodo prolongado y se ha comprobado que no es del total del interés de estas especies voltear hacia el astro rey, con el cual también pueden dañar su vista sea un día de eclipse o no, aunque al no ser de su interés esto representa un riesgo bajo.

“Los animales muy comúnmente no le van a prestar atención pero totalmente depende de cada organismo, o sea, puedo tener yo 30 guacamayas y puede que cada una reaccione de manera distinta a las otras y todo puede depender incluso de su propio ritmo de vida”, comentó.

Información con base científica

Expuso que la información que se divulga en el atractivo turístico es basada en evidencia científica, especialmente sobre una investigación realizada por zootecnistas estadounidenses en 2017.

Dicho estudio arrojó estudios de diversas especies que están albergadas en un zoológico, lo que desglosó los diferentes escenarios que pueden tener los animales al momento del eclipse.

Durante los últimos días ha ofrecido una serie de pláticas interactivas con los visitantes para darles a conocer precisamente el efecto de este fenómeno sobre los animales.

Y es que, hay temor en sectores de la población sobre los diversos mitos o creencias en las personas, por lo que en el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés se dan a la tarea de divulgar información con argumentos científicos para informar a las personas.

“Obviamente ese día va a haber efectos en ellos por el evento tan especial, entonces, se nos hizo la propuesta y la idea de generar esta información, que ya hay datos históricos acerca de como el fenómeno genera ciertas conductas en los organismos”, expuso.

Ángel llamó a la población en general a disfrutar de este evento fuera de algún mito sobre bebés, mujeres embarazadas, animales, puesto que la evidencia científica arroja que no sucederá algo extraordinario más allá de los minutos de oscuridad.

Estas pláticas se darán en el transcurso del fin de semana previo a los espectáculos tanto de aves así como el popular show de lobos marinos en el teatro en las instalaciones del acuario, la información sobre horarios se puede consultar en el sitio www.granacuario.com.