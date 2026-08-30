El compromiso con el sur y con Sinaloa es recuperar la paz: Gobernadora

El compromiso con el sur del estado y con todo Sinaloa es recuperar la paz, manifestó Graciela Domínguez Nava este domingo durante su primera gira de trabajo por Mazatlán como Gobernadora interina de la entidad.

“Nuestro compromiso es que Sinaloa pueda recuperar la paz, pacificar a Sinaloa, hay importantes trabajos que se están haciendo por parte del Gobierno federal en esta materia, sabemos que tenemos que seguir redoblando los esfuerzos sobre todo el en sur de Sinaloa, lo tenemos claro”, añadió Domínguez Nava.

“En nosotros no van a encontrar nunca una negación de la realidad porque entendemos que al reconocer la realidad eso nos permite tener una visión muy clara de hacia dónde tenemos entonces que enfocar las acciones y ese es el compromiso con todo Sinaloa y en particular con el sur”.

En entrevista con personal de medios de comunicación este domingo también dijo que se va estar trabajando en la atención a los sectores productivos, próximamente le interesa tener una reunión con el sector empresarial y el hotelero de Mazatlán, que es un sector esencial para el turismo, pero se va estar dialogando con todos.

Además se buscará una reunión inmediata con el sector pesquero, pues se sabe que al igual que el agrícola y el ganadero han venido enfrentando crisis muy complicadas, han tocado fondo y el compromiso es en la estrategia de gobernabilidad que los sectores primarios puedan tener una atención prioritaria.

“Vamos a estar dialogando con todos porque también tenemos que partir de la reconstrucción de nuestra seguridad y paz involucrando a todos los sectores”, añadió sobre la situación de inseguridad que vive Sinaloa desde al 9 de septiembre del 2024 y que se ha intensificado a partir de julio del presente año en Mazatlán.

“Por lo pronto han seguido llegando (refuerzos militares a Mazatlán y el sur de Sinaloa), el compromiso es que son 15 mil elementos de todas las fuerzas y creo que eso ratifica el compromiso que tiene el Gobierno federal con Sinaloa, la Presidenta Claudia está de manera permanente revisando Sinaloa porque nos interesa y le interesa a la Presidenta que Sinaloa recupere su tranquilidad. Para nosotros la medición más importante es cuando el ciudadano se sienta seguro, eso es lo más importante y seguiremos trabajando”.

Ante el incremento de feminicidios principalmente en Mazatlán y Escuinapa en agosto, Domínguez Nava expresó que ya se ha pedido a la Secretaría de las Mujeres en Sinaloa que establezca de inmediato una revisión con la Fiscalía General del Estado para que se le dé seguimiento puntual a esta situación que se ha venido presentando de feminicidios, de mujeres agredidas y se quiere encontrar los elementos que permitan tomar acciones rápidas para cuidar a las mujeres.

Además, reiteró que tiene pocos días en su actual responsabilidad y en los próximos días se va anunciar cómo estará trabajando el Gobierno que ahora encabeza, en el que la seguridad es su prioridad como lo anunció en el momento de su toma de protesta.

“Queremos que Sinaloa viva en paz, la pacificación y la seguridad es una prioridad, estamos trabajando en este momento en el Plan Integral de Seguridad y de Gobernabilidad de manera coordinada, con una coordinación absoluta con el Gobierno federal porque entendemos que tenemos que caminar juntos para que Sinaloa sienta la seguridad”, reiteró.

“Lo que queremos es que cada ciudadano, cada familia en cualquier espacio sienta la seguridad, es un reto, por supuesto que entendemos cuál ha sido la realidad en los últimos meses, pero cuentan con su Gobierno de Sinaloa como hemos venido coordinando el Gobierno federal con el Estatal”.

Domínguez Nava reiteró que se tiene un asunto prioritario que es la seguridad y se está trabajando para que se pueda restablecer la paz.

“Entendemos que lamentablemente se ha aumentado el número de feminicidios y también es un tema que ya le he pedido a las instancias encabezadas por la Secretaría de las Mujeres que le demos un seguimiento puntual con la Fiscalía”, continuó.

“Hay un trabajo decidido, del Gobierno federal tenemos el apoyo permanente, más de 15 mil elementos en Sinaloa hablan del trabajo que se está haciendo, recordemos que también hace algunos meses se modificaron diversas leyes para que esto de una mayor fortaleza a la actuación del Gabinete de Seguridad y eso es lo que buscamos, quien tampoco haya impunidad”.

Sobre el asesinato del subdirector de la Policía de Tránsito Municipal de Escuinapa la mañana de este domingo, la Gobernadora dijo que es parte de lo que se ha estado enfrentando, pero se está trabajando, a cuando y se espera tener resultados pronto.

“Queremos que se confíe en el trabajo que se está haciendo, que es un Gobierno encabezado por la Presidenta Claudia quien está al mando de esta estrategia y por supuesto que desde Sinaloa estamos de manera permanente trabajando”, subrayó.

“Lo que pedimos es confianza en la autoridad y queremos generar esa confianza trabajando, en estos días les vamos a anunciar cuáles son las estrategias que vamos a reforzar”.