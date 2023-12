La originaria de Puerto Rico explicó que aún no sabe bien cómo se manejan las celebraciones en México, esto respecto al ente que se dedica a regalar en Navidad.

“Desde bien chiquita siempre me ha gustado pedir muchísimos bebés así de plástico, estoy obsesionada con los bebés y tenía una colección muy grande de ellos”, recordó.

“Obviamente un poco triste porque de niña siempre estaba con mi familia y el 24 en la noche siempre se pasaba con ellos y ahora creo que me toca sola, quizá con amigas pero con el compromiso acá con el club pues no me da tiempo para ir a Puerto Rico”, señaló.

Al ser de Puerto Rico, Cris Torres expresó que no sabe con exactitud cómo se vive en México aún la Navidad, pero contó un poco de cómo se vive en Puerto Rico con las familias y los amigos, además de que comparten en el comedor.

“No sé si en verdad acá se acostumbran las mismas tradiciones pero allá en Puerto Rico la Navidad es hermosa, se hace mucha parranda navideña, por ejemplo cuando un grupo de amigos o familia van parando de casa en casa, así como dando parranda y sorpresa y se canta y se comparte para comer lechón, arroz con gandules, coquito, tembleque y muchas cosas ricas”, narró.

Ante ello, Torres dijo que la Navidad son tiempos donde todo mundo está feliz en casa y se siente la felicidad y el amor en el ambiente, especialmente por la parte de estar en familia y en el intercambio de regalos.

Cris Torres dejó un importante mensaje navideño a la afición Cañonera sobre estas fechas decembrinas.

“Deseándole a todo mundo felices fiestas y espero que la pasen con sus familias, sus amigos y sus seres queridos y que empiecen el año nuevo con mucha energía y con muchas buenas vibras”, afirmó.