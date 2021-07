$!El Covid-19 le pega a la actividad económica de Mazatlán

Explicó que muchos visitantes que pasaban por el lugar de regreso a su casa, acostumbraban a llevar sus mercancías, o al menos pasar a alguno de los locales de comida.

“El problema es que las cosas suben y suben de precio, en vez de ir para atrás para que nos ayuden, sube más, no piensan en que está difícil pues por la pandemia”, comentó René, de oficio taquero, quien comentó que la tortilla que les vendían subió de $18 a $22 pesos el kilo.

“Mientras, aquí estamos aguantando. Esperemos que no nos cierren, también que la gente use el cubrebocas y se les exija. Nosotros sí les decimos, pero también hay mucha gente que no lo hace”.

Flavio Rodríguez, restaurantero de la zona de playa, respaldó lo que el presidente de la Canirac dijo el sábado, al comentar que el consumidor local disminuyó su asistencia a los establecimientos, aunque en este caso dijo que su demanda bajó hasta en un 60 por ciento.

“El local sí bajó mucho hasta en un 60 por ciento, y creo que se debe a la psicosis que hay de la pandemia, ahora con una ‘gripita’ que tenga alguien ya cree que es Covid. Entonces yo creo que la gente local ahora está más consciente de lo que estamos viviendo”.

Reconoció que la baja actividad económica del primer fin de semana vacacional sí les afectó, sin embargo, espera que no les vayan a cerrar el negocio.

“Ahorita hay poco, pero hay, pero si cerramos, pues no va a haber nada. Obviamente que nosotros también debemos ser prudentes en aplicar todas las medidas que nos piden para que la gente vuelva a confiar”.