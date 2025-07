El descanso es necesario y las vacaciones son saludables, pero deben ser fructíferas: Obispo de Mazatlán

MAZATLÁN._ El descanso es necesario, ya lo mencionan las sagradas escrituras y las vacaciones son saludables, pero deben ser fructíferas y los padres deben tener el cuidado de que sus hijos no estén ociosos porque la ociosidad es la madre de todos los vicios, manifestó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras.

Recordó que Jesús en la vida pública de vez en vez le decía a sus apóstoles que descansaran y ellos se retiraban a un lugar solitario, pero Él también según lo muestra el Evangelio de vez en vez descansaba y particularmente le gustaba ir a Betania, una población pequeña ubicada como a 5, 6 kilómetros de Jerusalén, donde vivían Lázaro, Martha y María y en esa casa Jesús cultivó mucho la amistad con esos tres hermanos que le mostraban hospitalidad, benevolencia y donde él reparaba sus fuerzas.

“Es un ejemplo que nos da nuestro Señor, el descanso es necesario, desde la creación en el Génesis se nos dice que el séptimo día Dios descansó, después de haber laborado seis días o seis etapas en una etapa vivió el descanso, entonces lo tenemos en la Sagrada Escritura desde los orígenes de la humanidad: que todo ser humano hombre y mujer necesitamos algo de descanso semanal cambiando de actividad, modificando nuestras rutinas, teniendo más espacio para el descanso”, expresó Monseñor Espinosa Contreras.

“Por eso es saludable que siempre todos y cada uno de nosotros tenga el adecuado descanso que aún por ley está reglamentado que un día todo trabajador debe descansar de su actividad cotidiana y Jesús nos dio esa enseñanza porque necesitamos ese descanso semanal y también las vacaciones que también están reglamentadas en las leyes civiles, por lo menos los mínimos y que los estudiantes suelen tener de manera amplia en el verano como lo están viendo actualmente”.

En su homilía, al oficiar la misa de las 9:00 horas de este domingo en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, reiteró que son saludables las vacaciones, pero estas deben ser fructíferas, los hijos deben realizar diversas tareas y no caer en el ocio.

“Son saludables las vacaciones, pero que sean fructíferas, especialmente cuando son tan largas como son en las escuelas y ahí deben de tener los padres el cuidado de que sus hijos no estén ociosos porque la ociosidad es la madre de todos los vicios, sino saberles dar tareas adecuadas, proporcionadas, eso es saludable y siempre benéfico, en las casas siempre se puede trabajar de una u otra manera”, añadió Monseñor Espinosa Contreras ante decenas de feligreses, religiosas y religiosos.

Recordó que cuando él era seminarista en las vacaciones llegaba a pintar su casa utilizando una escalera y una brocha, sus papás le compraban las cosas que utilizaba y dedicaba varias horas a esa labor, por lo que sabe pintar y el Obispado de Tehuacán, Puebla, lo llegó a pintar personalmente en unos espacios y lo hacía como recreación y su mamá y su papá también pintaban su casa muchas veces en los domingos.

“Yo veía a mi mamá y a mi papá pintar muchas veces, ellos dos, los domingos los dos pintando, mi mamá se subía a las escaleras y pintaba igual que mi papá y a mí me enseñaron, entonces queridos padres de familia enseñen a sus hijos a trabajar, a barrer, a trapear, a cocinar, ahorita ya hay muchas muchachas que no saben cocinar y eso es muy triste, cómo es posible, hasta los hombres deben de saber cocinar”, agregó.

“Yo tengo un sobrino que estudió un postrado en Alemania y allá se enseñó a barrer, a trapear, a lavar ropa, a hacer de comer y hasta la fecha le ayuda a su esposa a lavar la loza, qué hermoso, y cuando nos reunimos más gentes dice no se preocupen yo voy a lavar toda la loza, un hombre, en los países más civilizados es más frecuente que el hombre haga quehaceres de la casa curiosamente, en los países como Alemania muchos hombres saben hacer de comer, ya no se diga trapear, ...tienen que ponerse de acuerdo y sacar la nieve de las banquetas para poder salir los autos sino ni de la casa se puede salir si no quitan la nieve”.

Reiteró el llamado a los padres de familia para que cuiden que sus hijos no sean flojos y les pongan quehaceres.

“Pónganles quehaceres, pónganles tareas, que hagan deporte, que hagan un curso, que lean cosas saludables, no los dejen así a sus anchas en el Internet que hasta mal les puede hacer y también en eso tienen que estar vigilantes de sus hijos de que no vean cosas indebidas o que les hagan daño, entonces que los padres sean cuidadosos en orientar a sus hijos en las vacaciones y que todos tengamos un saludable día de descanso a la semana para reparar nuestras fuerzas y volver a las obligaciones habituales”, manifestó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán.