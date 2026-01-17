$!El diálogo plural es clave para el futuro de Mazatlán: Isaac Aranguré

MAZATLÁN._ Un llamado a fortalecer el diálogo plural como base para la vida pública, toma de decisiones y la construcción de proyectos colectivos sostenibles para una mejor ciudad, fue el que compartió el creador digital y columnista de Noroeste, Isaac Aranguré Valdés.

A través de su plática “Diálogo plural para construir una mejor ciuidad”, en el conversatorio “El Futuro de Mazatlán: ¿Hacia dónde y cómo?”, organizado por Conversatorio Ciudadano de Sinaloa, planteó que, si bien existe un consenso general sobre el deseo de mejorar las ciudades, el verdadero desafío radica en la definición misma de lo que se entiende por “mejorar”, debido a que las sociedades están conformadas por realidades, intereses y momentos distintos.

Ante dicho escenario, señaló que el diálogo es la única vía para reconocer esas diferencias y transformar la diversidad de visiones en acuerdos funcionales.

“Estoy convencido de que es imposible desarrollar cualquier proyecto sin empezar por el diálogo, pues si todos queremos una mejor ciudad, el reto está en definir qué significa ‘mejor’, y eso solo se logra dialogando”, comentó.

“El diálogo es la única herramienta que permite descubrir las particularidades y encontrar puntos de acuerdo”.

Aranguré Valdés comentó que la ausencia de pluralidad en los espacios de discusión genera dinámicas cerradas donde las ideas no se contrastan y se refuerzan únicamente posturas propias, por lo que esta práctica ha sido común tanto en estructuras partidistas como en gobiernos, donde el disentir suele verse como una amenaza y no como una oportunidad para fortalecer decisiones.

“Si no tenemos la otra parte del diálogo, el diálogo se vuelve unilateral e infértil y cuando solo hablamos entre quienes pensamos igual, caemos en una caja de eco. Necesitamos el roce dialéctico para generar las mejores ideas”, declaró.

“Hoy no se puede disentir ni en los partidos ni en los gobiernos, pues no sabemos vivir con la fricción de una idea contraria a la nuestra. Pensar diferente se castiga, y eso es una señal clara de que no sabemos dialogar”.