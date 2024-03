“El tema de los eclipses está muy vinculado a la cultura y a la historia y las personas que tienen miedo del eclipse, muchas de ellas lo manifiestan precisamente porque son cosas que les han contado sus padres o sus abuelos, pero es muy importante declarar que el eclipse es una sombra y las sombras no nos hacen daño”, señaló el presidente de la Samaz, David Esquivel.

Así también se ha mencionado a lo largo de los años que los eclipses son un indicador de mal augurio y de terribles presagios, sin embargo un eclipse no es más que un fenómeno astronómico que no influyen en la buena o mala suerte.

La recomendación ante esto es que las personas no deben mirar al Sol sin protección adecuada, esto considerando que los lentes tradicionales de Sol no te pueden proteger.

“Hay que señalarle a las personas, por ejemplo a las mujeres embarazadas que no causa ningun problema”, declaró el presidente de la Samaz.

La realidad sobre esto es que no existe evidencia científica que indique que los eclipses tienen que ver con el desarrollo anómalo de los bebés.

Cuando se tiene conocimiento de que algún fenómeno astronómico de este tipo va a suceder, las personas acostumbran colocar un listón rojo a los árboles para que no sufran afectación en sus frutos o incluso muerte durante el eclipse, lo cual es falso.

“En la agricultura también hay personas que nos han dicho que están preocupadas, porque el eclipse pudiera causar un efecto nocivo en sus cultivos y esto no tiene ninguna base científica, así que no va a pasar nada ni con los mangos, ni con el maíz, ni con el frijol, es una sombra temporal y no les va a afectar”, dijo.

La realidad es que si bien en algunas culturas el color rojo se asocia a protección, no existe evidencia científica que compruebe la afectación del eclipse solar en las plantas, el periodo de oscuridad es tan corto que no interfiere en su desarrollo.

Si bien las plantas poco han sido estudiadas durante este fenómeno, explicó la Samaz, en el eclipse solar total de 2017, solo se observó una disminución en la fotosíntesis y la transpiración de una planta específicamente, que fue la planta Artemisia Tridentata ssp. Vaseyana, una especie de arbusto mejor conocido como Artemisa; o como en el caso de plantas como las dormilonas, que también pliegan sus hojas en la noche.

Los eclipses y el ritmo circadiano

La Sociedad Astronómica Mazatleca también advirtió que entre todos los acontecimientos cósmicos, uno de los que influyen en mayor grado sobre el comportamiento de los animales, es el eclipse solar, el cual afecta su ritmo circadiano,que no es más que el que regula los cambios en las características físicas y mentales que ocurren en ellos en el transcurso de un día.

“Va a haber cambios, si, en el comportamiento de los animales porque van a pensar que se está haciendo de noche y van a intentar volver a sus nidos o a sus guaridas”, mencionó Esquivel.

Como ejemplo de esto, mencionaron que en especies con hábitos de actividad diurna, como las aves, durante un eclipse de Sol, dejan de trinar y regresan a sus perchas de descanso o nidos; así como las gaviotas y fragatas regresan a sus refugios de pernocta.

Mientras que los animales con hábitos de actividad nocturna como los murciélagos, lechuzas y búhos salen de sus refugios y comienzan a realizar sus actividades habituales; también se ha documentado que algunas arañas deshacen sus telarañas durante un eclipse solar y una vez pasado este evento comienzan a reconstruirlas.

La Samaz invitó a la población en general a admirar el Eclipse Total de Sol, el 8 de abril, así como realizar observación del comportamiento de la flora y fauna de su entorno en el tiempo que dura el evento, así como compartir los datos de la misma.