El Espinal y Los Limones, en Mazatlán, registran falta de agua por sequía

Parte de las familias de las comunidades de El Espinal y Los Limones, en la zona rural de Mazatlán, padecen del suministro de agua potable por la sequía, pero se les lleva el líquido en pipas, dijo el director de Comunicación de la Jumapam, José Antonio Ibarra Puentes.

“Principalmente en lo que es El Espinal, lo que es en Los Limones y los pozos tenemos que dejar que se recuperen, en lo que eso se recupera estamos hablando de aproximadamente 12 horas, pero estamos enviando pipas a esas comunidades”, agregó en entrevista junto a la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

Agregó que se envían dos pipas por día a esas comunidades, que son chicas y el problema de desabasto no se presenta en todo el pueblo, sino en las partes altas.

“Regularmente cuentan con agua la mayoría de los habitantes, en el caso de Los Limones son seis personas que no les alcanza a llegar el agua, pero ya les enviamos en pipas, es en la zona norte (de Mazatlán) y es a causa de la sequía”, añadió.

El próximo 15 de mayo iniciará la Temporada de Ciclones Tropicales en el Océano Pacífico, la cual concluirá el 30 de noviembre, sin embargo, en Sinaloa la sequía se extiende hasta julio o agosto cuando empiezan en esos meses a presentarse fuertes lluvias generadas por ciclones o condiciones meteorológicas locales.

La Alcaldesa manifestó que este lunes se realizó una edición de las Jornadas de Paz en la comunidad de El Habalito del Tubo por parte de la Secretaría de Marina Armada de México y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Municipal.

“Comentarles que se están haciendo por parte de Semar y de DIF Municipal diferentes jornadas, las semana pasada estuvieron en La Amapa, donde además de pipas de agua se les llevó cortes de pelo, se les llevó también despensas, atención médica y el día de hoy van a estar en El Habalito del Tubo”, dijo Palacios Domínguez.

“Eso es parte de los esfuerzos que se hacen como Jornadas de paz y vamos a estar muy atentos a todas las necesidades que se tengan en la zona rural y en todo Mazatlán”.