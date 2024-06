El faro de Mazatlán no se privatiza con la concesión de 60 metros cuadrados para la instalación de la tirolesa, seguirá siendo público y se realizarán revisiones estructurales al puente de cristal para ser reabierto como mirador, manifestó el director de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Mazatlán, contralmirante Mariel Aquileo Ancona Infanzón.

”Yo les voy a asegurar que el Faro va seguir siendo primero: público, van a poder entrar sin pagar ni un centavo como han entrado toda la vida, lo único es que vamos a tener la tirolesa, el que quiera subir a la tirolesa pues pagará, pero si no quieren subirse a la tirolesa pueden seguir subiendo al cerro, pueden seguir viendo, lo pueden hacer”, expresó en conferencia de prensa durante una reunión que sostuvo con el Alcalde Édgar González Zataráin.

”Y el puente de cristal, que lo vamos a mandar a meterlo en orden tenemos que hacerle varias cosas, estudios estructurales y demás y lo vamos a volver a poner, ¿para qué?, para que lo que salga de ahí sirva para poderle meter más al Faro (Cerro del Crestón), vamos a hacer algo, yo les aseguro, dennos el privilegio de la duda, que va quedar 20 veces mejor de lo que está ahorita”.

Manifestó que la empresa que solicitó la concesión presentó los requisitos que se requerían como el Manifiesto de Impacto Ambiental, permisos y demás, se acudió con el Alcalde en su momento porque hubo una pequeña diferencia, se habló y de acuerdo con la ley se arregló.

”Posteriormente a eso ha habido personas, entre ellas las señoras del Faro (Patronato del Parque Natural del Faro) que quieren hacer creer a la gente que lo hicimos porque queríamos darle a alguien, que le vendimos a alguien, eso es absolutamente falso, yo les voy a asegurar que el faro va seguir siendo primero: público”, enfatizó con relación a que a partir de este 18 de junio el patronato Parque Natural Faro Mazatlán deja de estar al cuidado del Cerro del Crestón.

También expresó que todo mundo le dice y habla de ecología, pero en lo que ha revisado y ha visto, ya que en su caso todo lo que va a hacer lo estudia primero, no ha visto hasta el día de hoy ningún plan ecológico o de reforestación que alguien esté planteando para llevarse a cabo en ese lugar icónico de Mazatlán.

”Todo mundo habla, dice, hace, pero yo no he visto ningún plan, no he visto ningún plan que alguien me diga esto es lo que estoy haciendo y hay que seguirlo para que salga bien, ah, perfecto, me lo da, lo estudiamos y lo podemos continuar, en ningún lado, ustedes pregúntenle a cualquiera de todo lo que les dice y no es cierto, porque no hay ninguno, o por lo menos les puedo decir nadie me lo ha dicho”, continuó.

”Otra pregunta que dice que había muchos arbolitos, señores, yo no quiero entrar en dimes y diretes, pero ustedes chequen, hicieron unas escaleras, un puente de cristal que son 10 veces más de lo que hizo (el área del Cerro del Crestón para la tirolesa, que eso, no importa, ya está hecho (el mirador), vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, hablan las señoras que yo no les quise ver, no es cierto, yo hablé con ellas y se los dije, ellos decidieron salirse, perfecto, hace rato oí que decían que ya me entregaron, que me están entregando a mí las instalaciones, también es mentira, pero nada de eso vale la pena estar en dimes y diretes”.

Agregó que este martes ya hay gente trabajando para que se le pueda seguir dando a todos los turistas lo mismo y se harán los estudios necesarios para el puente de cristal para que pueda la gente volver a subir.

”Si ustedes nos esperan un momento vamos a hacer los estudios necesarios para el puente de cristal para que pueda la gente volver a subir y yo les aseguro que (en) un poquito de tiempo vamos a volver a reforestar, vamos a hacer todo lo necesario para que sea el Cerro del Crestón el que siempre debió de haber sido: un gran atractivo de Mazatlán, pero sobre todo esa algo icónico del Puerto de Mazatlán”, dijo.

”Y yo se los puedo decir con toda (claridad), para la API -Asipona- para eso tenemos un montón de barcos que los que van y ven hemos tenido el doble o triple de arribos o ingresos de lo que teníamos hace 4 años, siempre está lleno el puerto con carros, con acero, con acero laminado, ahorita inclusive Pesca Azteca está sacando por ahí muchas cosas, entonces no es el plan decir haber qué sacamos, no”.

Precisó que para la tirolesa son 60 metros cuadrados los que ocupará en el Cerro del Crestón y se hizo todo lo correspondiente, ya acudió personal de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a verificar.

Si se contempla que la tirolesa esté lista en tres meses, posiblemente el puente de cristal o mirador esté antes de ese tiempo, expresó Ancona Infanzón.

”Lo que pasa es que yo les voy a decir algo, independientemente yo no me voy a meter a criticar ni a defender a nadie, lo voy a hacer a partir del momento en que yo lo reciba, nosotros por procedimiento tenemos que mandarle a hacer unos estudios estructurales, me los tienen que certificar que estructuralmente está bien hecho y a lo mejor muy probablemente tengamos que tener, tenemos un seguro que es de todo lo que pertenecer a la Asipona, un seguro muy grande, vamos a preguntar si necesitamos hacer algo para que entre también el puente de cristal en ese seguro para atención de los turistas”, dio a conocer.

”Después de ese vamos a pintarlo, vamos a arreglarlo, vamos a ver y a lo mejor en un mes, en un mes y medio podrán volver a subir y revisarlo, pero va a volver a ser exactamente lo mismo, no les vamos a cobrar más, no, los mismos 30 pesos que son únicamente para poderle dar mantenimiento a los (espacios del Faro) y algo sí les voy a decir, nosotros vamos a hacer lo que podamos recuperar del Faro para que esté mejor, pero también del directo de la Asipona, porque nosotros no lo queremos ver como algo que si no nos dá no le damos, no, lo queremos hacer como algo que es icónico de Mazatlán, pero no va a cambiar nada, vamos a hacerlo mejor, vamos a ponerle tambien rejas para que no entren porque a lo mejor alguien no dice, pero luego entra gente tomada, drogada, ya han tenido que bajar gente de allá arriba en las noches, ha habido algunos problemas, lo que vamos a tener es que haya mejor control de todo, pero que puedan disfrutar los tours”.

Además, expresó, que si después se puede, a lo mejor se verá de qué manera las personas pueden subir hasta en la noche, pero todo eso se va hacer con alguna institución que sea especialista en el área de ecología, con gente que realmente conozca, con el Ayuntamiento de Mazatlán, no se trata de ninguna manera de decir no, pues si alguien tiene una idea se puede ver también.

En la conferencia de prensa informó que los precios por metro cuadrado de lo que se dá en cesión no lo ponen el director de la Asipona, ni el personal jurídico o comercial, sino que son precios que ya vienen designados de la Ciudad de México por el Instituto de Bienes Nacionales.

”Entonces como son 60 metros, entonces le pusimos el más caro que son 620 pesos por metro cuadrado, eso es uno, y tienen razón, no le vamos a dar por 100 mil pesos esa cesión, pero ellos nos tienen que pagar a nosotros el 5 por ciento de sus ingresos brutos, que si ustedes ya los comparan con sus ingresos netos es aproximadamente el 10 por ciento de sus ingresos, es lo que tienen que pagar a la API (Administración Portuaria Integral, agora Administración Portuaria Nacional de Mazatlán)”, continuó.

”Por decirlo, si ellos cobran 50 pesos y en un mes tienen un millón de pesos, pues ellos nos tendrían que pagar 50 mil pesos del bruto, lo que hace ya que en el neto van a pagar el 10 por ciento de lo que ellos tienen como captación neta, así es como va ser, entonces nos pagarían al año, no nos pagarían los 87 mil pesos que dicen (quienes opinan de esa manera), nos pagarían un millón 287 mil pesos, es es la forma en que se hace, se hace en todos lados”.

También dijo que mientras se hacen los arreglos la gente puede seguir subiendo a disfrutar del Cerro del Crestón y en la pasada reunión de la Federación Internacional de Cruceros que se realizó en Mazatlán todos los cruceristas, la Secretaría de Turismo Federal, el Gobernador, entre otros, apoyaron la construcción de la tirolesa.

El Presidente Municipal Édgar González Zataráin manifestó que es una pequeña parte del Cerro del Crestón la que se concesionó, son 60 metros cuadrados y el Ayuntamiento apoyará con lo que se requiera para las mejoras al dicho Cerro, incluso más chico que lo que es el puente de cristal, pero el resto lo tiene que sostener, no es una privatización.

”Incluso sería hasta ilógico porque quién en su justa razón podría privatizar un cerro, qué empresario le interesaría ir a invertir millones en sostener la flora o lo que quede de fauna ahí, de una tirolesa, pues no es negocio, pero no, no tiene lógica (una privatización), es muy claro, es la concesión por 20 años de esos 60 metros”, continuó González Zataráin sobre esta tirolesa que irá del Cerro del Crestón al Cerro del Vigía donde se encuentra el Observatorio 1873 de Mazatlán.

”Y obviamente, yo se los había adelantado, es un tema de operación de Asipona y que nosotros con mucho gusto estamos dispuestos a coadyuvar porque es un bien que disfrutan los mazatlecos y los turistas y hay que mantenerlo abierto,que le ha gustado a la gente y es un atractivo más que va sumar ahí todavía ae tema del Cerro, yo creo que con eso que aclara el contralmirante se acaban discusiones porque no hay una laguna, no estamos en el limbo, ya está bien estructurado, ya hay gente contratada, ya va haber la operatividad y prácticamente eso despeja todas las dudas.

Reiteró que en lo que el Ayuntamiento de Mazatlán pueda participar lo va hacer para que continúe abierto el Cerro del Crestón a los turistas y mazatlecos.

”Asipona obviamente le va invertir y le va ir mejor a todo lo que es el cerro porque tiene recursos, que si bien es cierto ingresan a las cajas federales luego ellos gestionan para que esos recursos regresen al puerto como ha sido la (inversión para) la Avenida Delfín, el malecón, como han sido otras inversiones que han tenido, la Asipona ha tenido inversiones en la ciudad, ha estado viendo temas de alumbrado público, de mejorar la Avenida Emilio Barragán y de algunas calles que más adelante vamos a ir viendo detalles”, reiteró el Alcalde.