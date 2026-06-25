$!El Faro de Mazatlán recibe visitas este jueves, en lo que permanece abierto

El Faro de Mazatlán registró la mañana de este jueves una afluencia constante de visitantes, aprovechando que se encontraba abierto.
Decenas de turistas y amantes del ejercicio matutino son los que más recorren este cerro tan icónico de la ciudad.
Familias completas, jóvenes y deportistas suben y bajan ante un clima agradable, a diferencia de días anteriores que a partir de las 10 la temperatura subía arriba de los 37 grados, alcanzando una sensación térmica de hasta 46 grados, según prestadores de servicios del lugar.
Los asiduos a subir al Faro tuvieron que modificar las horas porque el clima les está resultando un factor en contra.
Mientras tanto, a quienes quieran conocer y recorrer este lugar que tienen las mejores vistas de Mazatlán, se encuentra abierto al público en general este jueves.