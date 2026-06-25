Mazatlán
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El Faro de Mazatlán recibe visitas este jueves, en lo que permanece abierto

Los días previos, debido al incremento en las temperaturas, debió cerrarse el acceso
Leticia López |
25/06/2026 11:08
25/06/2026 11:08

El Faro de Mazatlán registró la mañana de este jueves una afluencia constante de visitantes, aprovechando que se encontraba abierto.

Decenas de turistas y amantes del ejercicio matutino son los que más recorren este cerro tan icónico de la ciudad.

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Familias completas, jóvenes y deportistas suben y bajan ante un clima agradable, a diferencia de días anteriores que a partir de las 10 la temperatura subía arriba de los 37 grados, alcanzando una sensación térmica de hasta 46 grados, según prestadores de servicios del lugar.

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Los asiduos a subir al Faro tuvieron que modificar las horas porque el clima les está resultando un factor en contra.

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Mientras tanto, a quienes quieran conocer y recorrer este lugar que tienen las mejores vistas de Mazatlán, se encuentra abierto al público en general este jueves.

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