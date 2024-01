Familias completas llegaron dispuestas a conquistar la cima del mirador más alto del puerto, mientras paramédicos permanecieron en sus dos puntos de atención a la expectativa por cualquier atención que se pudiera requerir.

No sobraba la recomendación de que si no se encontraban en el estado físico óptimo, la subida no era recomendable, ya que el hecho de subir desvelado o incluso haber ingerido alcohol en exceso en horas previas ponía en riesgo la integridad de los visitantes.